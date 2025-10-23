За 24 години ринок скінів CS2 впав на понад мільйон доларів: причиною стало оновлення гри

Невдовзі після того, як капіталізація ринку скінів Counter-Strike 2 досягла історичного піку, перевищивши суму у 6 мільярдів доларів, сталося раптове падіння. Користувачі обговорюють, що причиною "найбільшого краху" за останні роки стали кардинальні зміни економіки гри.

Загальна ринкова капіталізація скінів CS2 становить 5,193,308.24 мільярда доларів, хоча ще напередодні сягала 6,309,010.12 мільярда. За останні 23 години показник впав на 17,68%, а за останній тиждень — на 15,85%. Про це свідчать дані з платформи Pricempire.

Статистика загальної ринкової капіталізація скінів CS2 Фото: Скриншот

Деякі рукавиці й ножі впали у ціні на понад 70%.

Статистика найбільшого падіння цін Фото: Скриншот

23 жовтня у Pricempire саме повідомили, що у CS2 тепер можна обміняти 5 прихованих предметів на ніж або рукавичку. Окрім того, за даними CSMarketCap від 22 жовтня, ринок агентів також "трясе" — за останні тижні більшість з них "просіли" у ціні на 60–80% і перетворились на "товар зі знижкою". Частина користувачів панікує, інші скуповують "преміум"-персонажів, поки є така можливість.

На платформі зі скінами CS2 Skin.Club навіть з'явилося попередження для гравців, що після останнього оновлення загальний ринок "відчуває високу волатильність", тобто відбуваються великі коливання цін. Особливо така нестабільність стосується Covert та рідкісних предметів. Користувачів закликають бути обережними.

Фото попередження для покупців скінів CS2 Фото: Скриншот

Падіння ринку скінів CS2: у чому причина

В українському таблоїді БЛІК пояснили, що Valve випустила оновлення для Counter-Strike 2, яке кардинально змінило економіку гри. Тепер п’ять предметів таємної якості (Covert) можна обміняти на ніж або рукавички, що викликало справжню паніку серед гравців і трейдерів. На форумах Steam і 4chan активно обговорюють зміни. Користувачі скаржаться, що тепер ніж, який раніше обходився у понад тисячу доларів, можна отримати лише за кілька доларів.

"Це найбільший крах ринку CS за останні роки", — зазначають гравці.

Повідомляється, що ціни на ножі різко впали, а на окремі рідкісні скіни навпаки зросли. Раніше скіни вважались у спільноті CS2 відносно стабільним "віртуальним активом", їх навіть називали анаголом криптовалюти у світі геймерів. Однак тепер ринок охоплений коливанням цін, яке неможливо спрогнозувати, а трейдери шукають відповіді, чи стане нова система постійною.

У Skin.Club лише 14 жовтня інформували, що ринкова капіталізація ринку скінів Counter-Strike 2 вперше перевищила 6 мільярдів доларів, встановивши історичний пік. Стрибок на 17,98% за місяць також відбувся на тлі оновлень, випуску нових кейсів та зростання інтересу до рідкісних предметів.

"Якщо ця тенденція до зростання збережеться, до 2026 року ринкова капіталізація може перевищити 7 мільярдів доларів, закріпивши статус CS2 як найпотужнішої та найвпливовішої ігрової екосистеми сучасності", — зазначали аналітики.

