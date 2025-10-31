Во Львовской области произошло смертельное ДТП: все погибшие — военные (фото)

Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей вблизи села Жировка во Львовской области. Легковой автомобиль влетел в грузовик, неподвижно стоявший за пределами проезжей части.

Предварительно, ДТП произошло 30 октября примерно в 21:15 вблизи села Жировка Львовского района. Водитель машины Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ГБР.

"Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который на тот момент стоял неподвижно", — пояснили в бюро.

В результате аварии погибли четыре человека. Трое из них — это водители и двое пассажиров легкового автомобиля, четвертый погибший — пассажир грузовика, который в момент столкновения как раз выходил из кабины. Все они оказались военнослужащими. В ГБР отметили, что расследуют обстоятельства ДТП с участием бойцов одной из воинских частей Львовщины. Речь идет обо всех погибших или только тех, кто ехал в Nissan, неизвестно.

Фото с места трагедии Фото: государственное бюро расследований

"Следователи и оперативные работники ГБР провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии", — передала пресс-служба.

Правоохранители возбудили дело о нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких человек.

