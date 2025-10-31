На Львівщині сталась смертельна ДТП: усі загиблі — військові (фото)

Державне бюро розслідувань встановлює обставини аварії, що сталася поблизу села Жирівка у Львівській області. Легкова автівка влетіла у вантажівку, що нерухомо стояла поза межами проїзної частини.

Попередньо, ДТП сталася 30 жовтня приблизно о 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району. Водій машини Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Про це 31 жовтня повідомила пресслужба ДБР.

"Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо", — пояснили у бюро.

Внаслідок аварії загинули четверо людей. Троє з них — це водії та двоє пасажирів легкової автівки, четвертий загиблий — пасажир вантажівки, який в момент зіткнення якраз виходив із кабіни. Усі вони виявились військовослужбовцями. У ДБР зазначили, що розслідують обставини ДТП за участі бійців однієї з військових частин Львівщини. Чи йдеться про усіх загиблих, чи тільки тих, хто їхав у Nissan, невідомо.

Фото з місця трагедії Фото: державне бюро розслідувань

"Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії", — передала пресслужба.

Правоохоронці порушили справу про порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.

