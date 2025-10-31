"Без візи, без черги": мобілізований адвокат на Toyota прорвав кордон з Угорщиною (відео)

На Закарпатті чоловік на Toyota Avensis протаранив шлагбауми і перетнув кордон з Угорщиною. Журналіст Віталій Глагола стверджує, що за кермом був адвокат Едуард Пуканич, якого нібито примусово мобілізували в червні 2025 року.

Інцидент стався 30 жовтня на пункті пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону, повідомив Глагола. Він показав ексклюзивне відео моменту прориву кордону.

За його інформацією, автомобіль з увімкненим дальнім світлом налетів на шлагбаум на в'їзді, зніс його, пролетів повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепив прикордонника і протаранив ще один шлагбаум на виїзді.

"Далі — кордон, Угорщина, свобода думки та закарпатська версія Fast & Furious. Шість секунд — і ти вже в Шенгені. Без візи, без черги, без "доброго вечора, документи", — констатує автор.

Він додав, що потерпілий прикордонник зараз у лікарні, обійшлося без переломів і серйозної шкоди здоров'ю.

Глагола стверджує, що за кермом авто перебував Едуард Пуканич, який до мобілізації в червні 2025 року був адвокатом, а також є винахідником.

На його сторінці у Facebook останній пост було опубліковано 5 липня. Він розповів про те, що 2022 року в нього виник конфлікт із закарпатськими правоохоронцями, які, за його словами, причетні до переправлення через держкордон екссудді Верховного суду Олександра Тупицького, і він проходив у цій справі як свідок. Після цього, стверджує адвокат, його почали незаконно переслідувати.

22 червня 2025 року Пуканича, як він розповідає, незаконно викрали співробітники Закарпатського обласного ТЦК і проти його волі добу тримали в Ужгороді, не даючи зателефонувати рідним і колегам.

Щодо прориву кордону, то на момент написання матеріалу Західне регіональне управління Держприкордонслужби України та, власне, ДПСУ поки що ніяк не прокоментували інцидент. Також немає реакції Мукачівського районного ТЦК і СП та Закарпатського обласного ТЦК і СП.

Про те, що трапилося, ще нічого не написала і поліція Закарпаття.

