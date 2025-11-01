Поддержите нас UA
Россияне готовят к открытию драмтеатр в Мариуполе: как он выглядит сейчас

Оккупанты восстанавливают драмтеатр в Мариуполе
В театре продолжаются финальные восстановительные работы | Фото: Мариупольский городской совет

Российские оккупанты заявляют, что работы по восстановлению драматического театра в Мариуполе, уничтоженного ВС РФ в марте вместе с людьми внутри него, вышли на финишную прямую.

Уже в декабре они планируют открыть театр, где собираются ставить российские пьесы, сообщает Мариупольский городской совет.

На опубликованных фото видно, что снаружи театр практически полностью восстановлен, а внутри продолжаются работы, в том числе и по монтажу сцены.

"Место, которое стало одним из мест величайшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов", – отмечают в мэрии, добавив, что россияне фактически будут "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев.

"Эта "таинственная русская культура" существует, чтобы стереть следы геноцидных преступлений России", – прокомментировала действия россиян соосновательница Международного центра победы Украины (ICUV) Елена Галушка.

Драмтеатр в Мариуполе – место крупнейшего военного преступления ВС РФ

Мариупольский драмтеатр возвели в 1956-1960 годах в стиле советского монументального классицизма. По проекту в театре были две сцены: большая на 800 мест и малая на 70. Над главным фасадом разместили фронтон с развитой скульптурной группой, где изобразили металлургов и земледельцев как представителей "главных профессий" Приазовья.

В 1983 году Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе, а именно так он изначально назывался, получил статус памятника архитектуры.

16 марта 2022 года во время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину российские военные сбросили на театр в Мариуполе авиабомбу. Их не остановила даже огромная надпись "Дети" на площади перед зданием, где прятались от бомбежек от 1000 до 1200 мирных жителей.

Драматический театр в Мариуполе
Мариупольский Драматический театр после атаки 16 марта 2022 года
Фото: Мариупольский городской совет

Точное количество жертв неизвестно до сих пор. По разным оценкам, в тот день было убито от 300 до 600 человек.

После оккупации территории первым делом россияне огородили место своего преступления забором, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал у себя на канале перехват разговора о том, как организовывали вывоз погибших из драмтеатра в Мариуполе. В частности, для этих целей даже просили пригнать трактор с лафетом и технику для перевозки "двухсотых".

Перехват разговора оккупантов о сборе тел погибших в драмтеатре

В июле 2022 года мэрия Мариуполя сообщала, что оккупанты провели "расследование". Они заявили, что трупный запах в помещении театра возник не из-за сотни погибших в результате российского авианалета, а из-за скрытого состава протухшей рыбы.

"Как и предполагалось, оккупанты заявили, что взрыв был с середины украинской армии, а погибли только 14 человек. Это очередная ложь, которая будет использоваться в целях пропаганды", – констатировали в городском совете.

Также указывается на то, что следователи не обратили внимания на свидетельства выживших, не проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее.

Специалисты Amnesty International в своем основательном заключении по расследованию пришли к выводу, что русские военные, очевидно, целенаправленно поразили театр, зная, что там скрывались сотни мирных жителей. Вероятно, они сбросили две 500-килограммовые бомбы, которые сдетонировали одновременно.

В августе 2025 года Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал, что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны во время боев за Мариуполь.

Фамилия военного преступника не называлось, но речь шла о командующем 4-й армии южного военного округа воздушно-космических сил. С 2019 года эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Мирошниченко.

По словам экс-советника мэра Мариуполя, а сегодня руководителя "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петра Андрющенко, приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал 41-летний Сергей Атрощенко. Он родился в Житомирской области, позже проживал в России и оккупированном Крыму.