Россияне готовят к открытию драмтеатр в Мариуполе: как он выглядит сейчас

Российские оккупанты заявляют, что работы по восстановлению драматического театра в Мариуполе, уничтоженного ВС РФ в марте вместе с людьми внутри него, вышли на финишную прямую.

Уже в декабре они планируют открыть театр, где собираются ставить российские пьесы, сообщает Мариупольский городской совет.

На опубликованных фото видно, что снаружи театр практически полностью восстановлен, а внутри продолжаются работы, в том числе и по монтажу сцены.

"Место, которое стало одним из мест величайшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов", – отмечают в мэрии, добавив, что россияне фактически будут "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев.

"Эта "таинственная русская культура" существует, чтобы стереть следы геноцидных преступлений России", – прокомментировала действия россиян соосновательница Международного центра победы Украины (ICUV) Елена Галушка.

Драмтеатр в Мариуполе – место крупнейшего военного преступления ВС РФ

Мариупольский драмтеатр возвели в 1956-1960 годах в стиле советского монументального классицизма. По проекту в театре были две сцены: большая на 800 мест и малая на 70. Над главным фасадом разместили фронтон с развитой скульптурной группой, где изобразили металлургов и земледельцев как представителей "главных профессий" Приазовья.

В 1983 году Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе, а именно так он изначально назывался, получил статус памятника архитектуры.

16 марта 2022 года во время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину российские военные сбросили на театр в Мариуполе авиабомбу. Их не остановила даже огромная надпись "Дети" на площади перед зданием, где прятались от бомбежек от 1000 до 1200 мирных жителей.

Мариупольский Драматический театр после атаки 16 марта 2022 года Фото: Мариупольский городской совет

Точное количество жертв неизвестно до сих пор. По разным оценкам, в тот день было убито от 300 до 600 человек.

После оккупации территории первым делом россияне огородили место своего преступления забором, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал у себя на канале перехват разговора о том, как организовывали вывоз погибших из драмтеатра в Мариуполе. В частности, для этих целей даже просили пригнать трактор с лафетом и технику для перевозки "двухсотых".

Перехват разговора оккупантов о сборе тел погибших в драмтеатре

В июле 2022 года мэрия Мариуполя сообщала, что оккупанты провели "расследование". Они заявили, что трупный запах в помещении театра возник не из-за сотни погибших в результате российского авианалета, а из-за скрытого состава протухшей рыбы.

"Как и предполагалось, оккупанты заявили, что взрыв был с середины украинской армии, а погибли только 14 человек. Это очередная ложь, которая будет использоваться в целях пропаганды", – констатировали в городском совете.

Также указывается на то, что следователи не обратили внимания на свидетельства выживших, не проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее.

Специалисты Amnesty International в своем основательном заключении по расследованию пришли к выводу, что русские военные, очевидно, целенаправленно поразили театр, зная, что там скрывались сотни мирных жителей. Вероятно, они сбросили две 500-килограммовые бомбы, которые сдетонировали одновременно.

В августе 2025 года Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал, что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны во время боев за Мариуполь.

Фамилия военного преступника не называлось, но речь шла о командующем 4-й армии южного военного округа воздушно-космических сил. С 2019 года эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Мирошниченко.

По словам экс-советника мэра Мариуполя, а сегодня руководителя "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петра Андрющенко, приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал 41-летний Сергей Атрощенко. Он родился в Житомирской области, позже проживал в России и оккупированном Крыму.