40% учеников общаются на русском на переменах, 30% — дома и с друзьями, — Госслужба качества образования

Государственная служба качества образования Украины совместно с уполномоченным по защите государственного языка представили результаты мониторингового исследования состояния использования украинского языка в учреждениях общего среднего образования.

По данным опроса, проведенного в апреле-мае 2025 года, 40% учеников продолжают общаться на русском языке во время перерывов в школе, а 30% — дома и с друзьями вне учебного заведения. Кроме того, доля школьников, которые считают украинский язык родным, уменьшилась с 71% в 2024 году до 64% в 2025-м, сообщают в Госслужбе качества образования

Презентация состоялась 6 ноября в Украинском кризисном медиа-центре с участием начальника Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светланы Бабинец и уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской. Исследование, которое является третьим циклом мониторинга с 2023 года, охватило более 10 тысяч респондентов, включая учеников, учителей и родителей из всех регионов Украины, с особым акцентом на Киев.

Как функционирует государственный язык в школах Киева: презентация результатов мониторингового исследования

"Эти цифры свидетельствуют об устойчивой тенденции, которая требует немедленных мер. Русский язык остается доминирующим в неформальном общении, несмотря на 92% украиноязычных уроков", — отметила Светлана Бабинец. Она подчеркнула, что в Киеве ситуация несколько лучше средней по стране: 35% школьников используют русский или суржик на переменах, а 28% — дома. Однако столица, как регион с высоким уровнем миграции, демонстрирует спад в языковой самоидентификации до 68%.

Елена Ивановская акцентировала на правовых аспектах: "Закон о государственном языке требует 100% украиноязычности в образовательном процессе, включая перерывы. Нарушения фиксируются в 15% школ, преимущественно частных. Война усилила патриотизм у 72% учеников, но стресс и семейные привычки возвращают часть к русскому".

Среди ключевых факторов, сдерживающих переход на украинский:

Нехватка качественного украиноязычного контента в интернете (45% респондентов потребляют русскоязычные ресурсы);

Языковые практики в семье (55%);

Психологические барьеры из-за войны (38%).

Эксперты связывают спад самоидентификации с миграционными процессами и влиянием цифровой среды.

"Алгоритмы соцсетей продвигают российский контент, формирующий языковое поведение детей", — добавила Ивановская.

Госслужба качества образования рекомендует органам местного самоуправления усилить контроль, а Министерству образования — разработать национальную стратегию до 2026 года. Полный отчет будет опубликован в ближайшее время.

Исследование является продолжением системной аналитической работы, направленной на изучение языковой ситуации в образовании, в частности в условиях военного положения, изменений демографической структуры и усиления внимания к вопросам национальной идентичности. Мониторинг осуществляется с 2023 года и охватывает три цикла. Отчет по результатам ІІІ цикла содержит глубокий анализ языковой среды учебных заведений, тенденций языкового развития учащихся, уровня внедрения государственного языка в профессиональную деятельность учителей и повседневную жизнь, а также освещает региональные особенности, изменения в динамике, влияние полномасштабной войны на языковое поведение и отношение к государственному языку как фактору единства украинского общества.

