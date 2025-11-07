Обнародовано фото человека, который выдавал себя за двоюродного брата Ермака: есть ли сходство

Народный депутат Гео Лерос обнародовал запись переговоров, где фигурируют сомнительные сделки по трудоустройству на высокие должности в Украине. Ранее полиция задержала мошенников, которые выдавали себя за двоюродного брата Андрея Ермака.

Как пишет "Украинская правда", народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал ряд видеозаписей, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, обсуждает возможность трудоустройства лиц на высокие должности в государственных органах. Публикацию видео Лерос сделал на своей странице в Facebook, которая сейчас недоступна. Однако, скриншот из этой публикации опубликовал в своем Telegram-канале "Лачен пишет" украинский блогер, волонтер и инфлюенсер Игорь Лаченков.

Сообщение ТГ "Лачен пишет" Фото: Скриншот

Как пишет УП, видеозаписи, предоставленные Леросом, датируются августом и октябрем 2019 года, и на них четко фигурируют даты: 20 августа, 16 и 23 сентября, а также 3 октября. В беседах мужчины обсуждают суммы, которые могут быть выплачены за "продвижение" кандидатов на ключевые должности. Одна из записей показывает, как мужчина, похожий на Дениса Ермака, ведет собеседование с претендентом на должность заместителя министра инфраструктуры, который стремится возглавить "Укрзализныцю". Другая запись содержит разговор о "красивой девочке", которая хочет возглавить Национальный дворец искусств "Украина" или "Экспоцентр Украины", при этом обсуждаются возможные деньги за такую должность.

Відео дня

На одном из видео упоминается сумма в 45 миллионов долларов, однако, поскольку часть разговора является отрывочной, неясно, к каким сделкам эта сумма относится. Кроме того, обсуждаются вопросы трудоустройства на Киевской таможне, где человек, похожий на Дениса Ермака, ведет собеседование с кандидатом на должность.

Напомним, недавно полиция задержала группу мошенников, один из которых выдавал себя за двоюродного брата Андрея Ермака. По данным правоохранителей, злоумышленники брали деньги за "трудоустройство" людей на ключевые должности в Офисе президента и других органах власти. В ходе спецоперации были задержаны трое участников преступной группы, которым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Фокус, еще летом этого года Ермак предлагал Зеленскому реформировать Офис президента.