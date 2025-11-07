Оприлюднено фото людини, яка видавала себе за двоюрідного брата Ермака: чи є схожість

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив запис переговорів, де фігурують сумнівні угоди щодо працевлаштування на високі посади в Україні. Раніше поліція затримала шахраїв, які видавали себе за двоюрідного брата Андрія Єрмака.

Як пише "Українська правда", народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив низку відеозаписів, на яких чоловік, що схожий на Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, обговорює можливість працевлаштування осіб на високі посади в державних органах. Публікацію відео Лерос зробив на своїй сторінці у Facebook, яка наразі недоступна. Проте скриншот з цієї публікації опублікував у своєму Telegram-каналі "Лачен пише" український блогер, волонтер та інфлюенсер Ігор Лаченков.

Повідомлення ТГ "Лачен пише" Фото: Скриншот

Як пише УП, відеозаписи, надані Леросом, датуються серпнем та жовтнем 2019 року, і на них чітко фігурують дати: 20 серпня, 16 і 23 вересня, а також 3 жовтня. У бесідах чоловіки обговорюють суми, що можуть бути виплачені за "просування" кандидатів на ключові посади. Один із записів показує, як чоловік, схожий на Дениса Єрмака, веде співбесіду з претендентом на посаду заступника міністра інфраструктури, який прагне очолити "Укрзалізницю". Інший запис містить розмову про "гарну дівчинку", яка хоче очолити Національний палац мистецтв "Україна" або "Експоцентр України", водночас обговорюються можливі гроші за таку посаду.

На одному з відео згадується сума в 45 мільйонів доларів, однак оскільки частина розмови є уривчастою, неясно, до яких угод ця сума належить. Окрім того, обговорюються питання працевлаштування на Київській митниці, де чоловік, схожий на Дениса Єрмака, веде співбесіду з кандидатом на посаду.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала групу шахраїв, один із яких видавав себе за двоюрідного брата Андрія Єрмака. За даними правоохоронців, зловмисники брали кошти за "працевлаштування" людей на ключові посади в Офісі президента та інших органах влади. Під час спецоперації було затримано трьох учасників злочинної групи, яким загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

