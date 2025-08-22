"Впроваджуємо дещо важливе": Єрмак пропонує Зеленському реформувати Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 22 серпня висловив президенту Володимиру Зеленському ідею реформи органу. Він запропонував збільшити відсоток військовослужбовців серед працівників ОП.

Андрій Єрмак заявив у своєму офіційному Telegram-каналі, що запропонована ним реформа Офісу президента має торкнутися всіх департаментів і працівників усіх рівнів без винятку. Він пояснив, що пропонує суттєво збільшити кількість співробітників ОП з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни та брати на роботу ветеранів бойових дій.

"Ми впроваджуємо дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне — небайдужість", — повідомив Єрмак.

За його словами, президент України підтримав цю ідею.

Голова Офісу президента додав, що не всі з учасників російсько-української війни є кадровими військовими, багато з них — цивільні, що добровільно пішли на фронт, і держава повинна віддячувати їм за це.

"Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату", — пояснив свою ідею Андрій Єрмак.

Він навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, що до призначення на посаду в Офісі президента був командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". За словами Єрмака, на фронті військовий відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій, а тепер з тією самою швидкістю, чесністю та принциповістю виконує роботу в ОП.

"Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави. Бізнес, ІТ, культура — теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою й справедливішою", — пояснив керівник Офісу президента.

