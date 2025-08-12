Студенти розкритикували голову ОП під час закритої зустрічі: як відреагував Єрмак

Нещодавно в Києві відбулася закрита для преси зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака зі студентами провідних університетів України. Захід відбувся на тлі масових протестів молоді через ухвалення законів, які фактично позбавили НАБУ та САП їхньої незалежності. За словами учасників, зустріч швидко перетворилася на діалог із відсутністю чітких відповідей.

За даними "Економічної правди", ініціаторами зустрічі стали представники Офісу президента, які шукали можливості згладити негативний імідж влади після скандальних законодавчих рішень. У самому ОП заявляли, що зустріч була запланована заздалегідь і не пов’язана з протестами.

Під час розмови молодь наполягала на обговоренні найгостріших тем, серед яких:

закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП;

внутрішні політичні фактори голосування;

швидке підписання законів президентом;

інформаційна бульбашка в офісі президента;

військовий режим і баланс між війною та демократією;

планування виборів після завершення війни;

призначення керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ);

роль правоохоронних органів і СБУ;

заборона телеграму і думка військових;

призначення Татарова і сумніви щодо нього;

питання перемир’я і статус війни.

Ініціатива зустрічі з’явилася на тлі мітингів за незалежність антикорупційної інфраструктури, активну роль у яких відіграла саме молодь. Однак голова Офісу президента запевняв, що це збіг, і що подія планувалася задовго до протестів.

На початку заходу одна зі студенток KSE, яка також навчалася в Українському католицькому університеті, наголосила на тому, що протести — це радше страх повторення російського сценарію, аніж реакція на конкретні закони. Вона вказала на поступову руйнацію державних інституцій, що створює загрозу демократії. Утім, Андрій Єрмак не поділяв цього бачення.

За даними видання "ЕП", Офіс президента почав шукати представників студентського самоврядування вже 27 липня, а офіційні запрошення розіслали 31 липня.

Голова ОП розповів про свої особисті враження від судової системи та правоохоронних органів, згадуючи, що на початку був вражений корупцією і беззаконням. Також він торкнувся теми міжнародних переговорів у Туреччині, де Росія нібито висловлювала сумніви щодо стабільності в Україні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі зі студентами Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Він висловив думку, що хоча у влади є проблеми, у складні часи важливо зберігати єдність. Також голова ОП критикував антикорупційні органи, заявляючи, що їх створили західні партнери, а незалежність їм надали за каденції Зеленського.

Загалом, студенти ставили досить конкретні питання. Зокрема, їх турбували поліграфні перевірки для працівників із доступом до держтаємниці. Відповідаючи на запитання аудиторії, Андрій Єрмак визнав, що не вивчав законопроєкт детально, але підтвердив, що він готувався за участі СБУ, НАБУ, САП і парламенту, а також запропонував звертатися до СБУ для контролю.

Один зі студентів звернув увагу на формальні повноваження голови ОП і на практичну роль Офісу як впливового центру влади. На це Єрмак заперечив, що ОП є паралельною гілкою влади, назвавши це спотворенням.

Говорячи про бізнесмена Вадима Новинського, голова ОП надав приклад проблем із лобістською діяльністю і сумнівною прозорістю.

Ба більше, студенти звернули увагу на погану комунікацію з суспільством, яку влада допускала під час ухвалення суперечливих законів. У відповідь, Андрій Єрмак визнав, що комунікація була недостатньою і що над цим потрібно працювати.

Він також підкреслив унікальність президента Зеленського, який прийшов на посаду вже успішною людиною з іншими цінностями та мотивацією.

Завершуючи, Андрій Єрмак заявив, що помилки були, але нинішня влада і суспільство вийшли переможцями з кризи, зокрема з протестів.

Студенти ж залишилися розчаровані — один із них прямо вказав, що відповіді були розпливчастими та не конкретними. Напруга в аудиторії зростала, але діалог не переріс в особисті образи.

"Було видно, що ця лінійність вразила голову ОП. Та важливіше – вона підкреслила прірву між світами, у яких живуть студенти та Єрмак. Перші бажали почути конкретику на чіткі запитання. Останній відповідав абстрактно, ніби намагаючись довести, що позитивні дії влади під час великої війни надали індульгенцію на будь-яку критику. Молодь не поставила жодного компліментарного запитання. Це дратувало Єрмака, його голос ставав дедалі агресивнішим. До його честі, до переходу на особистості не дійшло", — йдеться в публікації.

Реакція Андрія Єрмака на публікацію видання "ЕП"

Голова Офісу президента у відповідь на публікації "Економічної правди" у телеграм-каналі наголосив, що правило Chatham House передбачає довіру та взаємну повагу, тому не планував робити з зустрічі зі студентами додатковий піар, хоча це сталося без його бажання. Зустріч із молоддю відбулася через гострі питання, які вона ставила, і пройшла емоційно. Водночас йому бракувало обговорення тем війни, технологій та майбутнього України, заради якого країна бореться за незалежність і важливе місце у світі.

Публікація Андрія Єрмака у його телеграм-каналі Фото: Скриншот

"Без цього не буде нічого.Готовий до нових зустрічей. Сподіваюсь, поговоримо і про це", — написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 31 липня президент України Володимир Зеленський підписав поданий ним до Верховної Ради закон про відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Хоча до цього, 22 липня, ВР ухвалила законопроєкт №12414, який обмежував повноваження НАБУ і САП, який наділяв правом контролю над відомствами генерального прокурора. Через це рішення люди по всій Україні почали масово виходити на протести.

Також раніше британське видання Financial Times опублікувало матеріал, де описуються стосунки Зеленського та Єрмака. Зокрема, у публікації йдеться, що найвпливовіші політичні фігури України від 24 лютого 2022 року мешкають і працюють разом у президентському комплексі в Києві.