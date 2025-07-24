Сплять поруч у бункері, грають у теніс: FT розкрило секрети відносин Зеленського та Єрмака

Президент Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак від 24 лютого 2022 року мешкають і працюють разом у президентському комплексі в Києві.

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Про це йдеться у великому матеріалі британського видання Financial Times, яке описує, як саме сформувалося тісне партнерство між двома найвпливовішими політичними фігурами України. За інформацією журналістів, зв’язок між Зеленським та Єрмаком по-справжньому закріпився під час великої війни.

Від початку повномасштабного вторгнення вони стали практично нерозлучними. Обоє мешкають у бароковій будівлі в центрі столиці — колишньому приміщенні Центрального комітету Комуністичної партії України, що нині виконує функцію воєнного штабу.

"Будівля з її розкішними кришталевими люстрами, паркетними підлогами та зеленими мармуровими колонами є дивним фоном для мішків з піском, які зараз складені перед її укріпленими вікнами та вздовж коридорів", — йдеться у статті.

Згідно з публікацією, офіс Єрмака розташований на два поверхи нижче від кабінету президента. Він працює за великим столом, поруч із подарунками від міжнародних гостей та українських військових. Один із них — керамічний череп із намальованим палаючим Кремлем.

"Єрмак, який неодружений і не має дітей, повністю присвятив себе своїй роботі. Його стара квартира майже не використовується, і він рідко відвідує батьків, які залишаються в Києві", — пишуть журналісти.

Ба більше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав керівника ОПУ людиною, яка може працювати "24 години поспіль без перебільшення" і зазначив: "Це не просто його амбіції. Це його операційна система".

Загалом, стосунки між Зеленським та Єрмаком, за словами співрозмовників FT, виходять за межі робочих. До прикладу, вони сплять поруч у бункері, захищеному від ракетних ударів, разом дивляться фільми, грають у настільний теніс і тренуються щоранку.

"Він любить виглядати гарним чоловіком. Вони обидва наполегливо тренуються", — цитує видання друга Андрія Єрмака та продюсера Олександр Роднянський.

Також журналісти розповіли, що в перші дні повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський та Андрій Єрмак тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок прориву російських військ до будівлі.

"Гвинтівки були там або для того, щоб пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити гідний кінець, а не бути захопленим", — пише видання.

Яку фактичну роль відіграє Андрій Єрмак в управлінні Україною

Окрім цього, Financial Times детально описує роль Андрія Єрмака в управлінні країною. Хоча він не є президентом, у матеріалі зазначається, що часто поводиться як голова держави. Саме Єрмак, за даними видання, розробляє мирні плани, курує обміни полоненими, веде закулісні переговори, координує міжнародну допомогу та впливає на кадрову політику.

Андрій Єрмак також очолює команду з приблизно 20 радників, які мають доступ до брифінгів із національної безпеки та беруть участь у переговорах з іноземними лідерами. Така модель управління, як зазначають журналісти, нетипова для більшості західних демократій.

Роль посадовця джерела FT описують як "праву руку Зеленського" або навіть "фактичного віцепрезидента".

"Але, як погоджуються його союзники та критики, в Україні майже нічого не відбувається без його відома та схвалення. Ніхто не потрапляє до президента без нього", — йдеться в публікації.

Раніше Фокус писав, що на думку Politico, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак завжди перебуває поруч з президентом України Володимиром Зеленським та контролює атмосферу навколо нього з метою отримати "визнання своєї величі". Варто зауважити, Андрій Єрмак у коментарі журналістам заперечив всі звинувачення журналістів та пояснив, що його головним завданням є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента та підтримка Зеленського у виконанні його конституційних повноважень.

Також наприкінці червня Фокус підлікував новину про те, що співробітники Служби безпеки України зірвали підготовку ліквідації 46-річного Дениса Єрмака — брата керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.