Спят рядом в бункере, играют в теннис: FT раскрыло секреты отношений Зеленского и Ермака

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак с 24 февраля 2022 года живут и работают вместе в президентском комплексе в Киеве.

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Об этом говорится в большом материале британского издания Financial Times, которое описывает, как именно сформировалось тесное партнерство между двумя самыми влиятельными политическими фигурами Украины. По информации журналистов, связь между Зеленским и Ермаком по-настоящему закрепилась во время большой войны.

С начала полномасштабного вторжения они стали практически неразлучными. Оба живут в барочном здании в центре столицы — бывшем здании Центрального комитета Коммунистической партии Украины, ныне выполняющем функцию военного штаба.

"Здание с его роскошными хрустальными люстрами, паркетными полами и зелеными мраморными колоннами является странным фоном для мешков с песком, которые сейчас сложены перед его укрепленными окнами и вдоль коридоров", — говорится в статье.

Согласно публикации, офис Ермака расположен на два этажа ниже кабинета президента. Он работает за большим столом, рядом с подарками от международных гостей и украинских военных. Один из них — керамический череп с нарисованным горящим Кремлем.

"Ермак, который холост и не имеет детей, полностью посвятил себя своей работе. Его старая квартира почти не используется, и он редко навещает родителей, которые остаются в Киеве", — пишут журналисты.

Более того, министр иностранных дел Андрей Сибига назвал руководителя ОПУ человеком, который может работать "24 часа подряд без преувеличения" и отметил: "Это не просто его амбиции. Это его операционная система".

В общем, отношения между Зеленским и Ермаком, по словам собеседников FT, выходят за пределы рабочих. К примеру, они спят рядом в бункере, защищенном от ракетных ударов, вместе смотрят фильмы, играют в настольный теннис и тренируются каждое утро.

"Он любит выглядеть хорошим мужчиной. Они оба упорно тренируются", — цитирует издание друга Андрея Ермака и продюсера Александр Роднянский.

Также журналисты рассказали, что в первые дни полномасштабного вторжения Владимир Зеленский и Андрей Ермак держали под рукой штурмовые винтовки на случай прорыва российских войск к зданию.

"Винтовки были там либо для того, чтобы пробиться наружу, либо для того, чтобы обеспечить достойный конец, а не быть захваченным", — пишет издание.

Какую фактическую роль играет Андрей Ермак в управлении Украиной

Кроме этого, Financial Times подробно описывает роль Андрея Ермака в управлении страной. Хотя он не является президентом, в материале отмечается, что часто ведет себя как глава государства. Именно Ермак, по данным издания, разрабатывает мирные планы, курирует обмены пленными, ведет закулисные переговоры, координирует международную помощь и влияет на кадровую политику.

Андрей Ермак также возглавляет команду из примерно 20 советников, которые имеют доступ к брифингам по национальной безопасности и участвуют в переговорах с иностранными лидерами. Такая модель управления, как отмечают журналисты, нетипична для большинства западных демократий.

Роль чиновника источники FT описывают как "правую руку Зеленского" или даже "фактического вице-президента".

"Но, как соглашаются его союзники и критики, в Украине почти ничего не происходит без его ведома и одобрения. Никто не попадает к президенту без него", — говорится в публикации.

Ранее Фокус писал, что по мнению Politico, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак всегда находится рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским и контролирует атмосферу вокруг него с целью получить "признание своего величия". Стоит заметить, Андрей Ермак в комментарии журналистам опроверг все обвинения журналистов и пояснил, что его главной задачей является обеспечение эффективного функционирования Офиса президента и поддержка Зеленского в выполнении его конституционных полномочий.

Также в конце июня Фокус подлечил новость о том, что сотрудники Службы безопасности Украины сорвали подготовку ликвидации 46-летнего Дениса Ермака - брата руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.