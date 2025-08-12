Студенты раскритиковали главу ОП во время закрытой встречи: как отреагировал Ермак

Недавно в Киеве состоялась закрытая для прессы встреча главы Офиса президента Андрея Ермака со студентами ведущих университетов Украины. Мероприятие состоялось на фоне массовых протестов молодежи из-за принятия законов, которые фактически лишили НАБУ и САП их независимости. По словам участников, встреча быстро превратилась в диалог с отсутствием четких ответов.

По данным "Экономической правды", инициаторами встречи стали представители Офиса президента, которые искали возможности сгладить негативный имидж власти после скандальных законодательных решений. В самом ОП заявляли, что встреча была запланирована заранее и не связана с протестами.

Во время разговора молодежь настаивала на обсуждении самых острых тем, среди которых:

закон о ликвидации независимости НАБУ и САП;

внутренние политические факторы голосования;

быстрое подписание законов президентом;

информационный пузырь в офисе президента;

военный режим и баланс между войной и демократией;

планирование выборов после завершения войны;

назначение руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ);

роль правоохранительных органов и СБУ;

запрет телеграммы и мнение военных;

назначение Татарова и сомнения относительно него;

вопросы перемирия и статус войны.

Инициатива встречи появилась на фоне митингов за независимость антикоррупционной инфраструктуры, активную роль в которых сыграла именно молодежь. Однако глава Офиса президента уверял, что это совпадение, и что событие планировалось задолго до протестов.

В начале мероприятия одна из студенток KSE, которая также училась в Украинском католическом университете, отметила, что протесты — это скорее страх повторения российского сценария, чем реакция на конкретные законы. Она указала на постепенное разрушение государственных институтов, что создает угрозу демократии. Впрочем, Андрей Ермак не разделял этого видения.

По данным издания "ЭП", Офис президента начал искать представителей студенческого самоуправления уже 27 июля, а официальные приглашения разослали 31 июля.

Глава ОП рассказал о своих личных впечатлениях от судебной системы и правоохранительных органов, вспоминая, что в начале был поражен коррупцией и беззаконием. Также он затронул тему международных переговоров в Турции, где Россия якобы выражала сомнения относительно стабильности в Украине.

Он выразил мнение, что хотя у власти есть проблемы, в сложные времена важно сохранять единство. Также глава ОП критиковал антикоррупционные органы, заявляя, что их создали западные партнеры, а независимость им предоставили при каденции Зеленского.

В общем, студенты задавали достаточно конкретные вопросы. В частности, их беспокоили полиграфные проверки для работников с доступом к гостайне. Отвечая на вопросы аудитории, Андрей Ермак признал, что не изучал законопроект детально, но подтвердил, что он готовился при участии СБУ, НАБУ, САП и парламента, а также предложил обращаться в СБУ для контроля.

Один из студентов обратил внимание на формальные полномочия главы ОП и на практическую роль Офиса как влиятельного центра власти. На это Ермак возразил, что ОП является параллельной ветвью власти, назвав это искажением.

Говоря о бизнесмене Вадиме Новинском, глава ОП привел пример проблем с лоббистской деятельностью и сомнительной прозрачностью.

Более того, студенты обратили внимание на плохую коммуникацию с обществом, которую власть допускала при принятии противоречивых законов. В ответ, Андрей Ермак признал, что коммуникация была недостаточной и что над этим нужно работать.

Он также подчеркнул уникальность президента Зеленского, который пришел на должность уже успешным человеком с другими ценностями и мотивацией.

Завершая, Андрей Ермак заявил, что ошибки были, но нынешняя власть и общество вышли победителями из кризиса, в частности из протестов.

Студенты же остались разочарованы — один из них прямо указал, что ответы были расплывчатыми и не конкретными. Напряжение в аудитории росло, но диалог не перерос в личные оскорбления.

"Было видно, что эта линейность поразила голову ОП. Но важнее — она подчеркнула пропасть между мирами, в которых живут студенты и Ермак. Первые хотели услышать конкретику на четкие вопросы. Последний отвечал абстрактно, будто пытаясь доказать, что положительные действия власти во время большой войны дали индульгенцию на любую критику. Молодежь не задала ни одного комплиментарного вопроса. Это раздражало Ермака, его голос становился все более агрессивным. К его чести, до перехода на личности не дошло", — говорится в публикации.

Реакция Андрея Ермака на публикацию издания "ЭП"

Глава Офиса президента в ответ на публикации "Экономической правды" в телеграмм-канале отметил, что правило Chatham House предусматривает доверие и взаимное уважение, поэтому не планировал делать из встречи со студентами дополнительный пиар, хотя это произошло без его желания. Встреча с молодежью состоялась из-за острых вопросов, которые она задавала, и прошла эмоционально. В то же время ему не хватало обсуждения тем войны, технологий и будущего Украины, ради которого страна борется за независимость и важное место в мире.

"Без этого не будет ничего. Готов к новым встречам. Надеюсь, поговорим и об этом", — написал Андрей Ермак.

Напомним, что 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал поданный им в Верховную Раду закон о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Хотя до этого, 22 июля, ВР приняла законопроект №12414, который ограничивал полномочия НАБУ и САП, который наделял правом контроля над ведомствами генерального прокурора. Из-за этого решения люди по всей Украине начали массово выходить на протесты.

Также ранее британское издание Financial Times опубликовало материал, где описываются отношения Зеленского и Ермака. В частности, в публикации говорится, что самые влиятельные политические фигуры Украины с 24 февраля 2022 года живут и работают вместе в президентском комплексе в Киеве.