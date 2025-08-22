"Внедряем кое-что важное": Ермак предлагает Зеленскому реформировать Офис президента
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 22 августа высказал президенту Владимиру Зеленскому идею реформы органа. Он предложил увеличить процент военнослужащих среди работников ОП.
Андрей Ермак заявил в своем официальном Telegram-канале, что предложенная им реформа Офиса президента должна коснуться всех департаментов и работников всех уровней без исключения. Он пояснил, что предлагает существенно увеличить количество сотрудников ОП с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны и брать на работу ветеранов боевых действий.
"Мы внедряем кое-что важное. Речь о людях, которые прошли фронт. Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное — неравнодушие", — сообщил Ермак.
По его словам, президент Украины поддержал эту идею.
Глава Офиса президента добавил, что не все из участников российско-украинской войны являются кадровыми военными, многие из них — гражданские, добровольно ушедшие на фронт, и государство должно благодарить их за это.
"Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, которые прошли войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения как достичь результата", — пояснил свою идею Андрей Ермак.
Он привел пример своего заместителя, полковника Павла Палисы, который до назначения на должность в Офисе президента был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". По словам Ермака, на фронте военный отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций, а теперь с той же скоростью, честностью и принципиальностью выполняет работу в ОП.
"Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем. И это пример не только для государства. Бизнес, ИТ, культура — тоже должны брать ветеранов в команды. Это делает систему сильнее и справедливее", — пояснил руководитель Офиса президента.
Напомним, 12 августа издание "Экономическая правда" писало, что студенты раскритиковали главу ОП Андрея Ермака во время закрытой встречи в Киеве. Она прошла на фоне протестов против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, хотя в самом Офисе президента подчеркивали, что мероприятие было направлено заранее и не связано с митингами.
9 августа глава Офиса президента Андрей Ермак объяснял позицию Украины и партнеров по прекращению огня. По его словам, Киев озвучил четкие позиции, что Украина должна быть за столом переговоров, ее суверенитет должны уважать, а оккупированные территории не могут быть признаны российскими.