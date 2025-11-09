На 81 году жизни умерла старейшая роженица Украины — Валентина Подвербная (фото)

В Чернигове попрощаются с Валентиной Подвербной, история которой в свое время ошеломила всю страну. Она стала символом позднего материнства, родив ребенка в 65 лет.

О печальном известии сообщила черниговская активистка Оксана Туник-Фриз, пишет ТСН.ua.

"Информация о смерти подтверждена. Причиной стали преклонный возраст и болезни. Мы сейчас занимаемся организацией похорон", — рассказала Туник-Фриз.

Что известно о Валентине Подвербной

Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря искусственному оплодотворению. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики. Зимой 2011 года у черниговчанки родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Валентина Подвербная с дочерью Фото: Скриншот

Впоследствии в семье возник скандал: дочь Анна заявляла в соцсетях, что дома царят сложные условия, а отношения с матерью напряженные. После огласки в семью наведались представители полиции и социальных служб, которые временно изъяли ребенка.

В 2023 году социальные работники сообщали, что мать и дочь постепенно восстанавливали контакт. Сейчас девочка проживает под опекой другой женщины.

Напомним, ранее Валентина Подвербная после решения суда об отобрании у нее 14-летней дочери, рассказала, почему время от времени убегает из собственной квартиры. По словам Подвербной, она решила дальше не судиться за своего ребенка, чтобы возвращать его. Кроме того, Валентина сообщала, что находится в сложном эмоциональном состоянии.

