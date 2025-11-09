На 81 році життя померла найстарша породілля України – Валентина Підвербна (фото)

У Чернігові попрощаються з Валентиною Підвербною, історія якої свого часу приголомшила всю країну. Вона стала символом пізнього материнства, народивши дитину у 65 років.

Про сумну звістку повідомила чернігівська активістка Оксана Тунік-Фриз, пише ТСН.ua.

"Інформацію про смерть підтверджено. Причиною стали похилий вік і хвороби. Ми зараз займаємось організацією поховання", — розповіла Тунік-Фриз.

Що відомо про Валентину Підвербну

Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки штучному заплідненню. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики. Взимку 2011 року у чернігівчанки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія.

Валентина Підвербна з донькою Фото: Скріншот

Згодом у родині виник скандал: донька Анна заявляла у соцмережах, що вдома панують складні умови, а стосунки з матір’ю напружені. Після розголосу до сім’ї навідалися представники поліції та соціальних служб, які тимчасово вилучили дитину.

У 2023 році соціальні працівники повідомляли, що мати й донька поступово відновлювали контакт. Нині дівчинка проживає під опікою іншої жінки.

Нагадаємо, раніше Валентина Підвербна після рішення суду про відібрання у неї 14-річної доньки, розповіла, чому час від часу тікає з власної квартири. За словами Підвербної, вона вирішила далі не судитись за свою дитину, щоб повертати її. Крім того, Валентина повідомляла, що перебуває у складному емоційному стані.

Раніше ми також повідомляли, що жінка із задоволенням народила б собі ще одну дитину.