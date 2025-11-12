"Не бит, но крашен": в Полтавской области продают бронзовый памятник Ленину (фото)

Бронзовую фигуру советского революционера Владимира Ленина выставили на продажу на одном из украинских-маркетплейсов электронных аукционов. Это произошло через 9,5 лет после того, как его снесли.

Организатор аукциона – исполнительный комитет Великобогачанского поселкового совета Полтавской области, сообщается на U-Biz.

В описании товара говорится, что скульптура Ленина в полный рост изготовлена из бронзы:

"Фигура в удовлетворительном состоянии, механических повреждений нет, присутствуют следы от краски. Состояние в целом соответствует сроку эксплуатации. Есть отдельные дефекты, существенно не влияющие на эксплуатационные качества, – окисление поверхности, отдельные потертости, эрозия (выкрашивание) отдельных мелких деталей".

Масса товара – 2680 кг, а стартовая цена – 320,5 тыс. грн.

Фото памятника Ленину. который продают через аукцион Фото: из открытых источников

Памятник Ленину в Великой Багачке демонтировали еще 25 мая 2016 года во исполнение Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", о чем сообщал интернет-ресурс "Полтавщина".

Відео дня

Перед демонтажем памятника возник конфликт, поскольку депутат облсовета Олег Диденко не разрешил демонтировать памятник Ленину председателю райсовета Григорию Полтавцу.

"Председатель райсовета предлагал демонтировать бронзовый памятник, весящий в 2,640 т, по цене 65 грн за килограмм. Я ответил, что этого не будет, ведь община и депутаты должны решать судьбу своей собственности, ведь одно время деньги на памятник дал бывший колхоз им. Ленина, еще 2 хозяйства и немного Министерство культуры. Поэтому депутаты на сессии сначала взяли памятник на баланс, потом решили его демонтировать и передать на ответственное хранение уважаемому в районе человеку – председателю Совета агропроизводителей Владимиру Журавлю", – объяснял Диденко журналистам.

Тогда же он уверял, что "пока земля в Великобагачанском районе еще родит, то есть хлеб, а потому продавать не будем".

"Если уж и хлеба не будет, то тогда, может быть, и подумаем по поводу продажи", – говорил он.

Напомним, в Новой Каховке подожгли памятник Ленину, который установили оккупанты.

А в Славянске в 2022 году памятник Ленину продали за 700 тыс. грн.