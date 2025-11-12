"Не битий, але фарбований": у Полтавській області продають бронзовий пам'ятник Леніну (фото)

Бронзову фігуру радянського революціонера Володимира Леніна виставили на продаж на одному з українських маркетплейсів електронних аукціонів. Це сталося через 9,5 років після того, як його знесли.

Організатор аукціону — виконавчий комітет Великобогачанської селищної ради Полтавської області, повідомляється на U-Biz.

В описі товару йдеться, що скульптура Леніна на повний зріст виготовлена з бронзи:

"Фігура в задовільному стані, механічних пошкоджень немає, присутні сліди від фарби. Стан загалом відповідає терміну експлуатації. Є окремі дефекти, що істотно не впливають на експлуатаційні якості, — окислення поверхні, окремі потертості, ерозія (викришування) окремих дрібних деталей".

Маса товару — 2680 кг, а стартова ціна — 320,5 тис. грн.

Фото пам'ятника Леніну. який продають через аукціон Фото: з відкритих джерел

Пам'ятник Леніну у Великій Багачці демонтували ще 25 травня 2016 року на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", про що повідомляв інтернет-ресурс "Полтавщина".

Перед демонтажем пам'ятника виник конфлікт, оскільки депутат облради Олег Діденко не дозволив демонтувати пам'ятник Леніну голові райради Григорію Полтавцю.

"Голова райради пропонував демонтувати бронзовий пам'ятник, що важить у 2,640 т, за ціною 65 грн за кілограм. Я відповів, що цього не буде, адже громада і депутати мають вирішувати долю своєї власності, адже свого часу гроші на пам'ятник дав колишній колгосп ім. Леніна, ще 2 господарства і трішки Міністерство культури. Тому депутати на сесії спочатку взяли пам'ятник на баланс, потім вирішили його демонтувати й передати на відповідальне зберігання шанованій у районі людині — голові Ради агровиробників Володимиру Журавлю", — пояснював Діденко журналістам.

Тоді ж він запевняв, що "поки земля у Великобагачанському районі ще родить, тобто хліб, а тому продавати не будемо".

"Якщо вже й хліба не буде, то тоді, можливо, і подумаємо з приводу продажу", — говорив він.

Нагадаємо, у Новій Каховці підпалили пам'ятник Леніну, який встановили окупанти.

А в Слов'янську 2022 року пам'ятник Леніну продали за 700 тис. грн.