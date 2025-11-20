На смену снегу придут дожди: Диденко предупредила о потеплении в Украине (карта)

Синоптик Наталья Диденко рассказала, чем будет удивлять погода на завтра в Украине. По ее словам, после холода и снега температура в регионах возрастет.

"Каждый раз или чаще всего я выбираю, какое атмосферное явление или какую синоптическую деталь поставить первой, которая важнее или интереснее. Учитывая, что у нас сейчас холодно, вопрос потепления надо ставить заранее. Поэтому в прогнозе на завтра, 21 ноября, сразу сообщаю, что ожидается потепление", — отметила эксперт в своем Telegram-канале 20 ноября.

Погода на завтра: прогноз от Диденко

В большинстве регионов в пятницу столбики термометров будут фиксировать от +9 до +14 градусов. В южной и местами центральной частях температура вырастет до 12-18 градусов тепла, а в Крыму и Херсонской области — даже до +20. На севере будет несколько прохладнее — от +8 до +12.

Однако ощутимо потеплеет 21 ноября не везде. На западе задержится холодная погода, там столбики термометров будут фиксировать лишь от +2 до +7 градусов.

Прогноз температуры в Украине Фото: Telegram/Наталка Діденко

В северных и центральных областях прольются дожди, а на западе возможен и мокрый снег. На юге и востоке будет сухо.

Погода на завтра: прогноз для Киева

В столице 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода. Температура вырастет до +9 градусов, но ожидается дождь.

Напомним, 19 ноября в северных, центральных областях Украины и даже на юге выпал первый снег. В СМИ передавали, что в Одесской области местами снежный покров достигал 3 сантиметров, хотя температура была "плюсовая".

В Daily Mail предупредили о резком похолодании в течение следующих пяти дней в Украине. Кроме того, метеорологи предупреждают о сильных снегопадах уже до конца следующей недели.