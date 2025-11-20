На зміну снігу прийдуть дощі: Діденко попередила про потепління в Україні (мапа)

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чим дивуватиме погода на завтра в Україні. З її слів, після холоду й снігу температура у регіонах зросте.

"Щоразу або найчастіше я обираю, яке атмосферне явище чи яку синоптичну деталь поставити першою, яка важливіша чи цікавіша. Враховуючи, що в нас зараз холодно, питання потепління треба ставити наперед. Тому у прогнозі на завтра, 21 листопада, одразу повідомляю, що очікується потепління", — зазначила експертка у своєму Telegram-каналі 20 листопада.

Погода на завтра: прогноз від Діденко

У більшості регіонів у п'ятницю стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +14 градусів. У південній та подекуди центральній частинах температура зросте до 12-18 градусів тепла, а в Криму й Херсонській області — навіть до +20. На півночі буде дещо прохолодніше — від +8 до +12.

Відео дня

Однак відчутно потеплішає 21 листопада не всюди. На заході затримається холодна погода, там стовпчики термометрів фіксуватимуть лише від +2 до +7 градусів.

Прогноз температури в Україні Фото: Telegram/Наталка Діденко

У північних і центральних областях проллються дощі, а на заході можливий і мокрий сніг. На півдні й сході буде сухо.

Погода на завтра: прогноз для Києва

У столиці 21 листопада переважатиме хмарна волога погода. Температура зросте до +9 градусів, але очікується дощ.

Нагадаємо, 19 листопада у північних, центральних областях України та навіть на півдні випав перший сніг. У ЗМІ передавали, що на Одещині подекуди сніговий покрив сягав 3 сантиметрів, хоча температура була "плюсова".

У Daily Mail попередили про різке похолодання протягом наступних п’яти днів в Україні. Окрім того, метеорологи попереджають про сильні снігопади вже до кінця наступного тижня.