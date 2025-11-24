Почти как после Второй мировой: сколько людей живет сейчас в Украине, — Forbes

На подконтрольной украинскому правительству территории Украины проживает 30,5 млн человек. Всего на международно признанной территории Украины проживает 35–35,5 млн человек.

Эта цифра соответствует количеству людей, проживавших на территории Украины в 1920-х годах, и лишь на 2 млн больше, чем цифры сразу после завершения Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании Forbes.

Для анализа они применили четыре метода оценки:

метод использования воды — перерасчет численности населения с учетом объемов потребления воды на питьевые и санитарно-гигиенические нужды с учетом уменьшения норм потребления;

метод использования воды (комбинированный) — аналогичный предыдущему, но за базовый год взят 2021-й; изменение населения за 2019–2021 годы вычислили остаточным методом от оценки правительства;

метод рождаемости — сопоставление количества рожденных с 2019 годом с корректировкой на уменьшение количества женщин фертильного возраста, находящихся в стране, и оценочное уменьшение мотивации к рождению;

классический метод остаточной оценки, базирующийся на данных правительственной переписи 2019-го.

За основу брали "перепись" от правительства, проведенную в 2019-м году, которая установила, что на территории Украины, без учета оккупированного Крыма и ОРДЛО, проживало 37,29 млн человек.

Также учитывали данные последней всеукраинской переписи населения, которая была проведена в 2001 году. По ее данным всего в Украине проживало 48,46 млн человек.

В то же время Forbes объясняет, что каждый метод имеет свою погрешность, в частности сложно оценить тех, кто пересек границу без надлежащей регистрации в пунктах пересечения границы, а также невозможно точно подсчитать количество людей, проживающих на оккупированных территориях.

Оценка четырьмя методами показала, что на подконтрольной украинскому правительству территории проживает от 28 миллионов до 31,4 миллиона. Итоговая интегральная оценка же показала, что 30,5 миллиона человек проживают на подконтрольной правительству территории.

Численность населения Украины, по сравнению с 2019-м годом Фото: Forbes Ukraine

Также журналисты отметили, что демографический центр страны — условная линия, демонстрирующая, в каких частях страны проживает по 50% населения, — сместился на запад на 130-140 километров.

Доля населения, проживающего в регионах сейчас, по сравнению с 2019-м Фото: Forbes Ukraine

Больше всего людей вынуждены были мигрировать в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области.

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун объяснял, для чего после войны нужно провести перепись населения.

Также по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, уже в 2051 году количество украинцев может уменьшиться до 25,2 миллиона.