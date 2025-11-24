Майже як після Другої світової: скільки людей живе нині в Україні, — Forbes

На підконтрольній українському урядові території України проживає 30,5 млн людей. Загалом на міжнародно визнаній території Україні проживає 35–35,5 млн осіб.

Ця цифра відповідає кількості людей, які проживали на території України в 1920-х роках, і лише на 2 млн більше, ніж цифри одразу після завершення Другої світової війни. Про це йдеться в дослідженні Forbes.

Для аналізу вони застосували чотири методи оцінки:

метод використання води — перерахунок чисельності населення з огляду на обсяги споживання води на питні й санітарно-гігієнічні потреби з урахуванням зменшення норм споживання;

метод використання води (комбінований) — аналогічний попередньому, але за базовий рік узяли 2021-й; зміну населення за 2019-2021 роки вирахували залишковим методом від оцінки уряду;

метод народжуваності — зіставлення кількості народжених із 2019 роком з коригуванням на зменшення кількості жінок фертильного віку, що перебувають у країні, та оцінне зменшення мотивації до народження;

класичний метод залишкової оцінки, що базується на даних урядового перепису 2019-го.

За основу брали "перепис" від уряду, проведений в 2019-му році, який встановив, що на території України, без урахування окупованого Криму та ОРДЛО, проживало 37,29 млн осіб.

Також враховували дані останнього всеукраїнського перепису населення, який було проведено в 2001-му році. За його даними загалом в Україні проживало 48,46 млн осіб.

Водночас Forbes пояснює, що кожен метод має свою похибку, зокрема складно оцінити тих, хто перетнув кордон без належної реєстрації в пунктах перетину кордону, а також неможливо точно підрахувати кількість людей, хто проживає на окупованих територіях.

Оцінка чотирма методами показала, що на підконтрольній українському уряду території проживає від 28 мільйонів до 31,4 мільйона. Підсумкова інтегральна оцінка ж показала, що 30,5 мільйона людей проживають на підконтрольній уряду території.

Чисельність населення України, порівняно з 2019-м роком Фото: Forbes Ukraine

Також журналісти зазначили, що демографічний центр країни — умовна лінія, що демонструє, у яких частинах країни проживає по 50% населення, — змістився на захід на 130–140 кілометрів.

Частка населення, яка мешкає в регіонах зараз, в порівнянні з 2019-м Фото: Forbes Ukraine

Найбільше людей вимушені були мігрувати до Києва, Дніпропетровської та Львівської областей.

Раніше заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун пояснював, для чого після війни потрібно провести перепис населення.

Також за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, вже у 2051 році кількість українців може зменшитися до 25,2 мільйона.