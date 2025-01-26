Чи буде в Україні "монгольська пустеля" після війни: прогноз соціолога

Не можна, аби в Україні велика територія стала "пусткою". За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна, після війни потрібно провести перепис населення.

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Багато українських населених пунктів зруйновано через бойові дії. Проте, на думку заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна, ця територія не перетвориться на "монгольську пустку". Про це він повідомив в інтервʼю "ТСН".

"Багато ВПО вже зараз заявляють, що хотіли б повернутися у місця свого попереднього проживання, але для них виникає величезна проблема з житлом", — сказав Олександр Гладун.

Він вважає, що зруйновані місця не будуть сильно заселені у післявоєнний час. Тоді як до початку повномасштабного вторгнення в цих регіонах відбувалася урбанізація, чисельність сільського населення потроху зменшувалася. Також стала меншою зайнятість у сільському господарстві через зростання продуктивності працю. Таким чином, за словами Гладуна, з одного боку відбувається "обʼєктивний процес", а з іншого — "наслідки бойових дій".

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"Після закінчення війни нам треба провести перепис населення, щоб знати чисельність мешканців регіону, особливо його статево-вікову структуру, освітній рівень та інше. Потрібно більш активно працювати з ВПО, з’ясовувати хочуть вони повертатися чи ні на місця попереднього проживання. А якщо прив’язуватися до економіки, то у разі нестачі робочих рук, потрібно стимулювати переміщення населення в ці регіони", — пояснив він.

Демограф наголосив, що "не може бути такого, щоб в Україні величезна територія стояла пусткою", зокрема, це "неправильна політика в розселені населення". Проте більшість питань будуть вирішуватися після закінчення війни.

Нагадаємо, 23 січня Фокус розповідав про те, що певна частина населення України виїхала за кордон через бойові дії, тоді як ще частка покине країну після війни.

24 січня стало відомо, що в Україні середня тривалість життя чоловіків знизилася з 65 до 57 років. Також країна опинилася серед лідерів за найнижчим рівнем народжуваності у світі.