Будет ли в Украине "монгольская пустыня" после войны: прогноз социолога

Нельзя, чтобы в Украине большая территория стала "пустыней". По словам заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александра Гладуна, после войны нужно провести перепись населения.

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Многие украинские населенные пункты разрушены из-за боевых действий. Однако, по мнению заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александра Гладуна, эта территория не превратится в "монгольскую пустошь". Об этом он сообщил в интервью "ТСН".

"Многие ВПЛ уже сейчас заявляют, что хотели бы вернуться в места своего предыдущего проживания, но для них возникает огромная проблема с жильем", — сказал Александр Гладун.

Он считает, что разрушенные места не будут сильно заселены в послевоенное время. Тогда как до начала полномасштабного вторжения в этих регионах происходила урбанизация, численность сельского населения понемногу уменьшалась. Также стала меньше занятость в сельском хозяйстве из-за роста производительности труда. Таким образом, по словам Гладуна, с одной стороны происходит "объективный процесс", а с другой — "последствия боевых действий".

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"После окончания войны нам надо провести перепись населения, чтобы знать численность жителей региона, особенно его половозрастную структуру, образовательный уровень и прочее. Нужно более активно работать с ВПЛ, выяснять хотят они возвращаться или нет на места предыдущего проживания. А если привязываться к экономике, то в случае нехватки рабочих рук, нужно стимулировать перемещение населения в эти регионы", — пояснил он.

Демограф подчеркнул, что "не может быть такого, чтобы в Украине огромная территория стояла пустыней", в частности, это "неправильная политика в расселении населения". Однако большинство вопросов будут решаться после окончания войны.

Напомним, 23 января Фокус рассказывал о том, что определенная часть населения Украины выехала за границу из-за боевых действий, тогда как еще доля покинет страну после войны.

24 января стало известно, что в Украине средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 65 до 57 лет. Также страна оказалась среди лидеров по самому низкому уровню рождаемости в мире.