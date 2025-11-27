На Прикарпатье руководитель РТЦК избил военнообязанного: ему грозит до 12 лет заключения

В Ивано-Франковской области должностному лицу районного ТЦК сообщили о подозрении в превышении полномочий во время военного положения. Во время медицинского осмотра он нанес тяжелые травмы военнообязанному.

Как информирует Государственное бюро расследований, инцидент произошел вечером 11 ноября, когда военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения учетных данных. После этого мужчину вместе с другими гражданами отправили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.

По данным следствия, во время прохождения военно-врачебного осмотра, мужчина отказался проходить флюорографию. На такой отказ чиновник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отреагировал агрессивно: он нанес не менее пяти прицельных ударов в область паха потерпевшего. В результате этого мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые нуждались в медицинском вмешательстве.

"По данным следствия, эти удары были умышленными и целенаправленными. В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия)", — говорится в публикации на сайте Офиса генерального прокурора.

Правоохранители квалифицировали действия чиновника по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение служебных полномочий во время военного положения, повлекшее тяжкие последствия. По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

В конце концов, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сейчас Государственное бюро расследований продолжает досудебное расследование и проверяет возможную причастность других работников правоохранительных органов к противоправным действиям.

