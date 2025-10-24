Потерял сознание во время инструктажа: в ТЦК раскрыли обстоятельства смерти мобилизованного киевлянина

Мобилизованный киевлянин умер после того, как потерял сознание и упал во время инструктажа в распределительном пункте Подольского ТЦК. В совместном заявлении территориального центра и 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск сообщили, что проверка не выявила никаких фактов избиения или неправомерных действий в отношении мужчины.

По информации 71 отдельной егерской бригады ДШВ, 18 октября 2025 года Подольский ТЦК мобилизовал мужчину после прохождения установленных процедур. На следующий день его направили в распределительный пункт, где он должен был присоединиться к команде для дальнейшей отправки в бригаду.

Во время ознакомления новоприбывших с условиями службы мужчина внезапно потерял сознание и упал, ударившись головой о твердый пол. Это произошло в присутствии военных и мобилизованных, которые находились рядом. Один из военнослужащих сразу оказал пострадавшему домедицинскую помощь и вызвал скорую. Медики доставили мужчину в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Правоохранители, которые проводили опрос в помещении распределительного пункта и в больнице, предварительно выяснили, что травму мужчина получил именно во время падения после потери сознания. Самого пострадавшего допросить не удалось, поскольку он находился в коме. В целом полицейские опросили более десяти свидетелей, среди которых были как военные, так и гражданские. Никаких подтверждений избиения или насилия во время проверки не обнаружено.

Медики военно-врачебной комиссии отметили, что при осмотре мобилизованного не обнаружили противопоказаний для службы — мужчину признали годным. Такой же вывод сделали и врачи городской больницы скорой помощи, которые не зафиксировали у него никаких проблем со здоровьем или жалоб перед госпитализацией.

"Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, будут максимально способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств. Мы выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким умершего человека. Это невосполнимая потеря, которой не должно быть.", — говорится в заметке.

В Киеве на следующий день после мобилизации погиб мужчина — что известно

Напомним, что, по информации журналистки Дарьи Труновой, в Киеве 23 октября погиб мужчина, который на следующий день после попадания в ТЦК оказался в больнице в коме. Родные предполагали, что такая ситуация могла сложиться в результате избиения, поэтому они подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и халатное отношение к военной службе. В ответ на публикацию девушку в ТЦК отметили, что информация об избиении — является манипулятивной.

Впоследствии местная полиция получила первые результаты судебно-медицинской экспертизы по смерти мужчины и установила, что причиной стала закрытая черепно-мозговая травма, которую он получил в одном из распределительных пунктов Подольского района.

Также Фокус сообщал, что в Тернопольской области разоблачили группу военных, которые похищали, избивали и пытали людей, требовали деньги и имущество; среди жертв были даже раненые во время войны, проходившие реабилитацию.