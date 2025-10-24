В Киеве мужчина умер в реанимации через сутки после мобилизации: что сказали в ТЦК и полиции

В Киеве мужчина, которого принудительно мобилизовали, всего через день после попадания в ТЦК оказался в больнице в коме. Не придя в сознание, он умер в реанимации 23 октября

Историю сына своих друзей рассказала в Facebook журналист Дарина Трунова. По ее словам, Романа Сопина "бусифицировали".

"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВВК. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма, настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа", – пишет она.

Врачи сказали родным, что Роман "упал", но как, где и при каких обстоятельствах это произошло, не объяснили, предположив, правда, что, возможно, у него был приступ эпилепсии.

"Итак, результат такой мобилизации: сын моих друзей до сих пор в коме в больнице. Шансов выжить дают мало. Но! Полиция Подольского района не открыла уголовное производство. Поэтому они подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и небрежное отношение к военной службе", – говорится в публикации.

Відео дня

Фото: Скриншот

Автор подчеркнула, что Роман не отказывался от службы.

"Но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием вот вопрос! Я сама агитирую за справедливую мобилизацию в шоке от того, как с человеком могли обращаться", – добавила журналистка.

Позже она дописала, что мужчина умер.

Трунова призвала отреагировать на случившееся полицию и Офис омбудсмана.

В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что информация о якобы избиении – "манипулятивная":

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что после проведения военно-врачебной комиссии этот гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части. Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной!"

Полиция Киева сообщила, что начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта.

"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь. В настоящее время правоохранители опросили более десятка свидетелей. Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", – заявили правоохранители, добавив, что тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Военный омбудсман Ольга Решетилова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пока не прокомментировали случившееся.

Напомним, суд вынес приговор начальнику районного ТЦК, подчиненные которого мобилизовали единственного сына тяжелобольного пенсионера.

Также сообщалось, что офицер ВСУ раскритиковал ТЦК за увеличение числа мобилизованных бездомных.