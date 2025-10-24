У Києві чоловік помер у реанімації через добу після мобілізації: що сказали в ТЦК і поліції

У Києві чоловік, якого примусово мобілізували, лише за день після потрапляння до ТЦК опинився в лікарні в комі. Не прийшовши до тями, він помер у реанімації 23 жовтня

Історію сина своїх друзів розповіла у Facebook журналістка Дарина Трунова. За її словами, Романа Сопіна "бусифікували".

"Він зателефонував батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. У цей час він проходив ВВК. Наступного дня вже зателефонували з лікарні, що в сина закрита черепно-мозкова травма, настільки серйозна, що довелося невідкладно робити трепанацію черепа", — пише вона.

Лікарі сказали рідним, що Роман "упав", але як, де і за яких обставин це сталося, не пояснили, припустивши, щоправда, що, можливо, у нього був напад епілепсії.

"Отже, результат такої мобілізації: син моїх друзів досі в комі в лікарні. Шансів вижити дають мало. Але поліція Подільського району не відкрила кримінальне провадження. Тому вони подали заяву до Державного бюро розслідувань за статтями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби", — ідеться в публікації.

Фото: Скриншот

Авторка наголосила, що Роман не відмовлявся від служби.

"Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилася в лікарні з розбитим черепом і крововиливом — ось питання! Я сама агітую за справедливу мобілізацію і шокована тим, як з людиною могли поводитися", — додала журналістка.

Пізніше вона дописала, що чоловік помер.

Трунова закликала відреагувати на те, що трапилося, поліцію та Офіс омбудсмана.

У Київському міському ТЦК і СП заявили, що інформація про нібито побиття — "маніпулятивна":

"Для запобігання поширенню спотвореної та недостовірної інформації повідомляємо, що після проведення військово-лікарської комісії цей громадянин був направлений для подальшого проходження служби до однієї з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини. Інформація про нібито побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!"

Поліція Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який дістав травми в приміщенні розподільчого пункту.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин, перебуваючи в приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу і травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому медичну допомогу. Наразі правоохоронці опитали понад десяток свідків. Слідчі Подільського управління поліції внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України", — заявили правоохоронці, додавши, що тіло відправлено на судово-медичну експертизу.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поки що не прокоментували те, що трапилося.

