Мобілізація сина тяжкохворого пенсіонера: суд виніс вирок начальнику районного ТЦК
Виконувача обов'язків начальника Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Золочівський районний суд Львівської області оштрафував на 34 тисячі гривень.
Суд визнав його винним за ч. 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах особливого періоду).
За інформацією Hromadske, йдеться про Богдана Ослаба.
Відповідне рішення виніс суд у зв'язку з тим, що підлеглі Ослаби мобілізували 44-річного Володимира Малицького. Чоловік, єдиний син, доглядав за своїм 82-річним тяжкохворим батьком, і його мобілізація не була законною.
Коли його історію розповіли у ЗМІ, це викликало великий суспільний резонанс. Долею чоловіка одразу ж зацікавилися в правоохоронних органах і прокуратурі.
Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення його конституційних прав.
У Львівському обласному ТЦК і СП рішення суду поки ніяк не коментували.
Нагадаємо, Володимир Малицький був мобілізований незаконно. Пізніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектації та соцпідтримки пояснили, що його мобілізували фактично через реорганізацію органів соцзахисту.
44-річний Володимир, мешканець села Сасів Золочівського району, поновлював відстрочку від мобілізації кожні три місяці, але цього разу не встиг через затримку, що була пов'язана з довідкою про отримання державної допомоги по догляду за людиною з першою групою інвалідності.
Його паралізований батько опинився зачиненим у будинку. Без нагляду залишився не тільки він, а й велике домашнє господарство: дві корови, три бики, качки, кури, кішки та собаки.
24 серпня літнього чоловіка госпіталізували.
