Мобилизация сына тяжелобольного пенсионера: суд вынес приговор начальнику районного ТЦК

Исполняющего обязанности начальника Золочевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Золочевский районный суд Львовской области оштрафовал на 34 тысячи гривен.

Суд признал его виновным по ч. 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода).

По информации Hromadske, речь идет о Богдане Ослабе.

Соответствующее решение вынес суд в связи с тем, что подчиненные Ослабы мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого. Мужчина, единственный сын, ухаживал за своим 82-летним тяжелобольным отцом, и его мобилизация не была законной.

Когда его историю рассказали в СМИ, это вызвало большой общественный резонанс. Судьбой мужчины сразу же заинтересовались в правоохранительных органах и прокуратуре.

Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление его конституционных прав.

Во Львовском областном ТЦК и СП решение суда пока никак не комментировали.

Напомним, Владимир Малицкий был мобилизован незаконно. Позже во Львовском областном территориальном центре комплектации и соцподдержки объяснили, что его мобилизовали фактически из-за реорганизации органов соцзащиты.

44-летний Владимир, житель села Сасов Золочевского района, возобновлял отсрочку от мобилизации каждые три месяца, но в этот раз не успел из-за задержки, которая была связана со справкой о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности.

Его парализованный отец оказался закрытым в доме. Без присмотра остался не только он, но и большое домашнее хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, кошки и собаки.

24 августа пожилого мужчину госпитализировали.

