Мобилизация сына тяжелобольного пенсионера: прокуратура рассказала, где сейчас мужчина

Владимир Малицкий, который был незаконно мобилизован, несмотря на то, что ухаживал за тяжелобольным отцом и имел право на отсрочку, освобожден от воинской службы.

Это произошло после того, как историю о мобилизации жителя села Сасив Золочевского района Львовской области широко осветили в СМИ. Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление его конституционных прав, сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры отреагировали на сообщения в прессе и соцсетях о том, что у мужчины с инвалидностью I группы, который прикован к постели, мобилизовали единственного сына, ухаживавшего за ним.

Когда информация подтвердилась, прокуроры, командование воинской части и местные органы власти оперативно решили вопрос о его увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам.

Более того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва.

По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, Владимир Малицкий был мобилизован незаконно. Позже во Львовском областном территориальном центре комплектации и соцподдержки объяснили, что его мобилизовали фактически из-за реорганизации органов соцзащиты.

44-летний Владимир возобновлял отсрочку от мобилизации каждые три месяца, но в этот раз не успел из-за задержки, которая была связана со справкой о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности. Юрист назвал самый простой выход из сложившейся ситуации.