Мобілізація сина тяжкохворого пенсіонера: прокуратура розповіла, де зараз чоловік

Володимир Маліцький, який був незаконно мобілізований, незважаючи на те, що доглядав за тяжкохворим батьком і мав право на відстрочку, звільнений від військової служби.

Це сталося після того, як історію про мобілізацію жителя села Сасів Золочівського району Львівської області широко висвітлили в ЗМІ. Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення його конституційних прав, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори відреагували на повідомлення в пресі та соцмережах про те, що у чоловіка з інвалідністю I групи, який прикутий до ліжка, мобілізували єдиного сина, який доглядав за ним.

Коли інформація підтвердилася, прокурори, командування військової частини та місцеві органи влади оперативно вирішили питання про його звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

Ба більше, прокуратура ініціювала службове розслідування стосовно посадовців Золочівського районного ТЦК і СП для встановлення причин та умов незаконного призову.

За його результатами на тимчасового виконувача обов'язків керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою посадовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали скеровано до суду для розгляду.

Нагадаємо, Володимир Маліцький був мобілізований незаконно. Пізніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектації та соцпідтримки пояснили, що його мобілізували фактично через реорганізацію органів соцзахисту.

44-річний Володимир поновлював відстрочку від мобілізації кожні три місяці, але цього разу не встиг через затримку, що була пов'язана з довідкою про отримання державної допомоги по догляду за людиною з першою групою інвалідності. Юрист назвав найпростіший вихід із ситуації, що склалася.