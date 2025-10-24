Знепритомнів під час інструктажу: у ТЦК розкрили обставини смерті мобілізованого киянина

Мобілізований киянин помер після того, як втратив свідомість і впав під час інструктажу у розподільчому пункті Подільського ТЦК. У спільній заяві територіального центру та 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ повідомили, що перевірка не виявила жодних фактів побиття чи неправомірних дій щодо чоловіка.

За інформацією 71 окремої єгерської бригади ДШВ, 18 жовтня 2025 року Подільський ТЦК мобілізував чоловіка після проходження встановлених процедур. Наступного дня його направили до розподільчого пункту, де він мав приєднатися до команди для подальшого відправлення у бригаду.

Під час ознайомлення новоприбулих з умовами служби чоловік раптово знепритомнів і впав, ударившись головою об тверду підлогу. Це сталося у присутності військових і мобілізованих, які перебували поруч. Один із військовослужбовців одразу надав постраждалому домедичну допомогу та викликав швидку. Медики доставили чоловіка до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці, які проводили опитування у приміщенні розподільчого пункту та в лікарні, попередньо з’ясували, що травму чоловік отримав саме під час падіння після втрати свідомості. Самого потерпілого допитати не вдалося, оскільки він перебував у комі. Загалом поліцейські опитали понад десять свідків, серед яких були як військові, так і цивільні. Жодних підтверджень побиття або насильства під час перевірки не виявлено.

Медики військово-лікарської комісії зазначили, що під час огляду мобілізованого не виявили протипоказань для служби — чоловіка визнали придатним. Такий самий висновок зробили лікарі міської лікарні швидкої допомоги, які не зафіксували у нього жодних проблем зі здоров’ям чи скарг перед госпіталізацією.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин. Ми висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким померлої людини. Це непоправна втрата, якої не має бути.", — йдеться в дописі.

У Києві на наступний день після мобілізації загинув чоловік — що відомо

Нагадаємо, що, за інформацією журналістки Дарини Трунової, у Києві 23 жовтня загинув чоловік, який на наступний день після потрапляння до ТЦК опинився в лікарні в комі. Рідні припускали, що така ситуація могла скластися внаслідок побиття, тому вони подали заяву до Державного бюро розслідувань за статтями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби. У відповідь на публікацію дівчини у ТЦК зауважили, що інформація про побиття — є маніпулятивною.

Згодом місцева поліція отримала перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка та встановила, що причиною стала закрита черепно-мозкова травма, яку він отримав в одному з розподільчих пунктів Подільського району.

Також Фокус повідомляв, що у Тернопільській області викрили групу військових, які викрадали, били та катували людей, вимагали гроші й майно; серед жертв були навіть поранені під час війни, що проходили реабілітацію.