У Києві чоловік помер після проходження ВЛК: поліція назвала причину його смерті

У Києві помер чоловік, який отримав травму в одному з розподільчих пунктів Подільського району. Попереднє судово-медичне дослідження встановило, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма.

За даними поліції Києва, інших пошкоджень на тілі чоловіка не зафіксовано. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення гістологічних аналізів, які ще тривають.

Правоохоронці зазначають, що розслідування події перебуває на активній стадії, і всі обставини інциденту перевіряються детально, щоб не залишити жодної неврахованої деталі.

Публікація Поліції Києва в Telegram Фото: Скриншот

Крім того, видання "Суспільне", посилаючись на слова радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян, повідомило, що ДБР направило запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників після смерті чоловіка.

У Києві чоловік помер у реанімації через добу після мобілізації — що про це відомо

Нагадаємо, що за інформацією журналістки Дарини Трунової, у Києві 43-річний чоловік, якого примусово мобілізували, помер після отримання тяжкої травми в розподільчому пункті Подільського району. Уже наступного дня після потрапляння до ТЦК він опинився в лікарні в комі з черепно-мозковою травмою, а 23 жовтня помер у реанімації.

За словами Трунової, Роман Сопін телефонував батькам і просив привезти речі, а наступного дня рідним повідомили, що він перебуває в лікарні після трепанації черепа. Лікарі припустили, що чоловік міг упасти через напад епілепсії, однак точних обставин не пояснили.

Київський ТЦК і СП спростовують інформацію про побиття та стверджують, що після медичного огляду чоловіка зарахували до списків військової частини. Водночас поліція Києва відкрила провадження за статтею 115 ККУ, попередньо встановивши, що чоловік впав на підлогу в приміщенні розподільчого пункту; опитано понад десяток свідків, тіло направлено на експертизу.

Варто також зауважити, що на момент написання новини військова омбудсманка Ольга Решетилова та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не прокоментували те, що трапилося.

Раніше Фокус писав, що у Тернополі набирає резонансу випадок із вчителем Русланом Мельником, якого мобілізували попри оформлену відстрочку та без проходження військово-лікарської комісії. Наразі він у навчальному центрі на Львівщині, а родина та адвокатка оскаржують законність мобілізації.

Також 15 жовтня в області викрили групу військових, які викрадали, били та катували людей, вимагали гроші й майно; серед жертв були навіть поранені під час війни, що проходили реабілітацію.