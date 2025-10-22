"Я вже не існую як учитель": у Тернополі незаконно мобілізували педагога попри чинну відстрочку

У Тернополі набирає розголосу історія вчителя місцевої школи, якого мобілізували, попри офіційно оформлену відстрочку. Руслана Мельника, педагога з понад десятирічним стажем, забрали до війська без проходження військово-лікарської комісії. Нині він перебуває у навчальному центрі на Львівщині, а його родина та адвокатка домагаються визнання мобілізації незаконною.

За інформацією, оприлюдненою журналістами видання "20 хвилин", інцидент стався 12 жовтня. Того дня вчителя тернопільської школи №23 зупинив патруль разом із представниками територіального центру комплектування та поліції. Чоловіку повідомили, що він нібито порушив правила військового обліку і перебуває в розшуку. Сам педагог запевняв, що регулярно оновлював свої дані через державний застосунок "Резерв+" і не отримував жодних повідомлень про порушення.

Руслана доставили до районного ТЦК, де пообіцяли, що наступного дня він пройде військово-лікарську комісію. Однак уже того ж вечора педагог зателефонував матері й повідомив, що його відправляють до частини.

"Мамо, я вже не існую в базі як учитель, і відстрочки в мене немає", — сказав чоловік.

Електронний витяг із "Резерв+" про чинну відстрочку вчителя Фото: З відкритих джерел Довідка зі школи, де працює вчитель Фото: З відкритих джерел

Мати Руслана, Ольга Мельник, одразу звернулася до керівництва школи, де син працює. Директорка закладу Руслана Козбур підтвердила, що педагог офіційно займає посаду вчителя фізкультури на повну ставку та має чинну відстрочку до 5 листопада. Попри це, з номера Руслана директорці зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником військової частини, і заявив, що "він не працює в школі".

Після цього родина спробувала знайти Руслана. За геолокацією з його телефону стало відомо, що він перебуває на Львівщині. Родичі вирушили туди самостійно, але коли прибули, чоловіка вже перевели до навчального центру. Там матері пояснили, що "вирішити питання" можна лише через суд.

Без ВЛК і попри відстрочку: юристка добивається визнання мобілізації незаконною

Рідні звернулися на урядову гарячу лінію, до поліції, спеціалізованої прокуратури та до адвокатки Оксани Добрянської. Та підтвердила, що Мельник надав у ТЦК усі необхідні документи — наказ про працевлаштування, довідку зі школи та електронний витяг із "Резерв+" про чинну відстрочку. Однак ці дані працівники центру не врахували та повідомили, що чоловік "буде служити", навіть не направивши його на медкомісію.

13 жовтня адвокатка подала заяву до Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону з вимогою розпочати досудове розслідування. У ній ідеться про можливі порушення з боку посадовців районного ТЦК — перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та службове підроблення документів.

Витяг з ТЦК та СП, що чоловік вже мобілізований Фото: З відкритих джерел

"Руслан Мельник перебував на обліку в міському ТЦК та СП і мав оформлену відстрочку, яку подовжував, все згідно з чинним законодавством. Проте його безпідставно перевели на облік у районний ТЦК, а потім мобілізували без проходження ВЛК", — пояснила Оксана Добрянська.

Юристка також готує позов до адміністративного суду про визнання незаконними наказів щодо мобілізації та зарахування до військової частини. За її словами, нині з Русланом немає стабільного зв’язку — телефон у нього забрали, тому всі контакти відбуваються через матір. Паралельно триває службове розслідування дій працівників ТЦК.

Добрянська наголошує, що військово-лікарську комісію Руслан Мельник не проходив узагалі. Такий факт, за її словами, є грубим порушенням законодавства. Вона також зазначила, що вже мала подібну успішну справу: суд скасував незаконну мобілізацію директора школи, визнавши дії посадовців неправомірними.

Як пояснила журналістам адвокатка, судова практика змінюється, і якщо раніше суди не ставали на бік мобілізованих, то зараз дедалі частіше визнають незаконними дії ТЦК.

У виданні "20 хвилин" повідомили, що мають усі підтверджувальні документи: наказ про працевлаштування, копію з "Резерв+", де зазначено відстрочку до 5 листопада, а також офіційний витяг із ТЦК, який свідчить, що чоловіка вже мобілізовано.

Журналісти зверталися за коментарем до Тернопільського ТЦК та СП, однак протягом дня відповідь не отримали. Там пообіцяли надати позицію пізніше, але станом на момент виходу публікації коментар відсутній.

"Отримали ми і витяг з ТЦК та СП, що чоловік вже мобілізований. Тому ще зранку 20 жовтня звернулися за коментарем до Тернопільського ТЦК та СП. Протягом дня кілька разів цікавилися, коли зможемо отримати коментар структури з приводу мобілізації Руслана Мельника. Нам щоразу обіцяли, що коментар нададуть згодом. У момент виходу публікації коментаря ТЦК та СП ми так і не отримали. Проте готові його опублікувати", — йдеться в матеріалі.

Своєю чергою, у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону підтвердили, що відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування ведуть за статтею 362 Кримінального кодексу України — "несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах". За попередніми даними, йдеться про безпідставне скасування бронювання педагога.

У школі, де працював Руслан Мельник, колеги й керівництво сподіваються, що педагог невдовзі повернеться до роботи. Наразі заклад не шукає йому заміни, лише корегують розклад уроків.

Варто зазначити, що повістки військовозобов’язаним можуть вручати не лише працівники ТЦК та СП. До цього процесу залучають також інших посадовців — зокрема, роботодавців, керівників житлово-комунальних підприємств і об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

