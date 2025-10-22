"Я уже не существую как учитель": в Тернополе мобилизовали педагога, несмотря на действующую отсрочку

В Тернополе набирает огласку история учителя местной школы, которого мобилизовали, несмотря на официально оформленную отсрочку. Руслана Мельника, педагога с более чем десятилетним стажем, забрали в армию без прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас он находится в учебном центре на Львовщине, а его семья и адвокат добиваются признания мобилизации незаконной.

По информации, обнародованной журналистами издания "20 минут", инцидент произошел 12 октября. В тот день учителя тернопольской школы №23 остановил патруль вместе с представителями территориального центра комплектования и полиции. Мужчине сообщили, что он якобы нарушил правила воинского учета и находится в розыске. Сам педагог уверял, что регулярно обновлял свои данные через государственное приложение "Резерв+" и не получал никаких сообщений о нарушениях.

Руслана доставили в районный ТЦК, где пообещали, что на следующий день он пройдет военно-врачебную комиссию. Однако уже в тот же вечер педагог позвонил матери и сообщил, что его отправляют в часть.

Відео дня

"Мама, я уже не существую в базе как учитель, и отсрочки у меня нет", — сказал мужчина.

Электронная выписка из "Резерв+" о действующей отсрочке учителя Фото: Из открытых источников Справка из школы, где работает учитель Фото: Из открытых источников

Мать Руслана, Ольга Мельник, сразу обратилась к руководству школы, где сын работает. Директор заведения Руслана Козбур подтвердила, что педагог официально занимает должность учителя физкультуры на полную ставку и имеет действующую отсрочку до 5 ноября. Несмотря на это, с номера Руслана директору позвонил неизвестный мужчина, который представился работником воинской части, и заявил, что "он не работает в школе".

После этого семья попыталась найти Руслана. По геолокации с его телефона стало известно, что он находится на Львовщине. Родственники отправились туда самостоятельно, но когда прибыли, мужчину уже перевели в учебный центр. Там матери объяснили, что "решить вопрос" можно только через суд.

Без ВВК и несмотря на отсрочку: юрист добивается признания мобилизации незаконной

Родные обратились на правительственную горячую линию, в полицию, специализированную прокуратуру и к адвокату Оксане Добрянской. Та подтвердила, что Мельник предоставил в ТЦК все необходимые документы — приказ о трудоустройстве, справку из школы и электронную выписку из "Резерв+" о действующей отсрочке. Однако эти данные работники центра не учли и сообщили, что мужчина "будет служить", даже не направив его на медкомиссию.

13 октября адвокат подала заявление в Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона с требованием начать досудебное расследование. В нем говорится о возможных нарушениях со стороны должностных лиц районного ТЦК — превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и служебный подлог документов.

Выписка из ТЦК и СП, что человек уже мобилизован Фото: Из открытых источников

"Руслан Мельник состоял на учете в городском ТЦК и СП и имел оформленную отсрочку, которую продлевал, все согласно действующему законодательству. Однако его безосновательно перевели на учет в районный ТЦК, а затем мобилизовали без прохождения ВВК", — пояснила Оксана Добрянская.

Юрист также готовит иск в административный суд о признании незаконными приказов о мобилизации и зачислении в воинскую часть. По ее словам, сейчас с Русланом нет стабильной связи — телефон у него забрали, поэтому все контакты происходят через мать. Параллельно продолжается служебное расследование действий работников ТЦК.

Добрянская отмечает, что военно-врачебную комиссию Руслан Мельник не проходил вообще. Такой факт, по ее словам, является грубым нарушением законодательства. Она также отметила, что уже имела подобное успешное дело: суд отменил незаконную мобилизацию директора школы, признав действия должностных лиц неправомерными.

Как пояснила журналистам адвокат, судебная практика меняется, и если раньше суды не становились на сторону мобилизованных, то сейчас все чаще признают незаконными действия ТЦК.

В издании "20 минут" сообщили, что имеют все подтверждающие документы: приказ о трудоустройстве, копию из "Резерв+", где указана отсрочка до 5 ноября, а также официальную выписку из ТЦК, которая свидетельствует, что мужчина уже мобилизован.

Журналисты обращались за комментарием в Тернопольский ТЦК и СП, однако в течение дня ответ не получили. Там пообещали предоставить позицию позже, но по состоянию на момент выхода публикации комментарий отсутствует.

"Получили мы и выписку из ТЦК и СП, что человек уже мобилизован. Поэтому еще утром 20 октября обратились за комментарием в Тернопольский ТЦК и СП. В течение дня несколько раз интересовались, когда сможем получить комментарий структуры по поводу мобилизации Руслана Мельника. Нам каждый раз обещали, что комментарий предоставят позже. В момент выхода публикации комментария ТЦК и СП мы так и не получили. Однако готовы его опубликовать", — говорится в материале.

В свою очередь, в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона подтвердили, что сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Расследование ведется по статье 362 Уголовного кодекса Украины — "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах". По предварительным данным, речь идет о безосновательной отмене бронирования педагога.

В школе, где работал Руслан Мельник, коллеги и руководство надеются, что педагог вскоре вернется к работе. Сейчас заведение не ищет ему замену, только корректируют расписание уроков.

Стоит отметить, что повестки военнообязанным могут вручать не только работники ТЦК и СП. К этому процессу привлекают также других должностных лиц — в частности, работодателей, руководителей жилищно-коммунальных предприятий и объединений совладельцев многоквартирных домов.

Ранее Фокус писал, что в государственном приложении "Резерв+" появилась новая опция, которая позволяет родителям детей с инвалидностью оперативно оформлять отсрочку от мобилизации без лишних бумажных процедур.