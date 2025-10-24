В Киеве мужчина умер после прохождения ВВК: полиция назвала причину его смерти

В Киеве умер мужчина, который получил травму в одном из распределительных пунктов Подольского района. Предварительное судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

По данным полиции Киева, других повреждений на теле мужчины не зафиксировано. Окончательные выводы будут сделаны после завершения гистологических анализов, которые еще продолжаются.

Правоохранители отмечают, что расследование происшествия находится на активной стадии, и все обстоятельства инцидента проверяются детально, чтобы не оставить ни одной неучтенной детали.

Публикация Полиции Киева в Telegram Фото: Скриншот

Кроме того, издание "Суспільне", ссылаясь на слова советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, сообщило, что ГБР направило запросы в Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка для проверки действий сотрудников после смерти мужчины.

В Киеве мужчина умер в реанимации через сутки после мобилизации — что об этом известно

Напомним, что по информации журналистки Дарьи Труновой, в Киеве 43-летний мужчина, которого принудительно мобилизовали, умер после получения тяжелой травмы в распределительном пункте Подольского района. Уже на следующий день после попадания в ТЦК он оказался в больнице в коме с черепно-мозговой травмой, а 23 октября умер в реанимации.

По словам Труновой, Роман Сопин звонил родителям и просил привезти вещи, а на следующий день родным сообщили, что он находится в больнице после трепанации черепа. Врачи предположили, что мужчина мог упасть из-за приступа эпилепсии, однако точных обстоятельств не объяснили.

Киевский ТЦК и СП опровергают информацию об избиении и утверждают, что после медицинского осмотра мужчину зачислили в списки воинской части. В то же время полиция Киева открыла производство по статье 115 УКУ, предварительно установив, что мужчина упал на пол в помещении распределительного пункта; опрошено более десятка свидетелей, тело направлено на экспертизу.

Стоит также заметить, что на момент написания новости военный омбудсмен Ольга Решетилова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не прокомментировали случившееся.

Ранее Фокус писал, что в Тернополе набирает резонанс случай с учителем Русланом Мельником, которого мобилизовали несмотря на оформленную отсрочку и без прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас он в учебном центре на Львовщине, а семья и адвокат оспаривают законность мобилизации.

Также 15 октября в области разоблачили группу военных, которые похищали, избивали и пытали людей, требовали деньги и имущество; среди жертв были даже раненые во время войны, проходившие реабилитацию.