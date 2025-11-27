На Прикарпатті керівник РТЦК побив військовозобов'язаного: йому загрожує до 12 років ув'язнення

В Івано-Франківській області посадовцю районного ТЦК повідомили про підозру у перевищенні повноважень під час воєнного стану. Під час медичного огляду він завдав тяжких травм військовозобов’язаному.

Як інформує Державне бюро розслідувань, інцидент стався ввечері 11 листопада, коли військовозобов’язаного доставили до ТЦК для уточнення облікових даних. Після цього чоловіка разом з іншими громадянами відправили до місцевої лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

За даними слідства, під час проходження військово-лікарського огляду, чоловік відмовився проходити флюорографію. На таку відмову посадовець районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагував агресивно: він наніс щонайменше п’ять прицільних ударів у ділянку паху потерпілого. Внаслідок цього чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які потребували медичного втручання.

"За даними слідства, ці удари були умисними та цілеспрямованими. Унаслідок цих протиправних дій потерпілому завдано тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія)", — йдеться у публікації на сайті Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці кваліфікували дії посадовця за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень під час воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. За цією статтею передбачено до 12 років позбавлення волі.

Зрештою, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі Державне бюро розслідувань продовжує досудове розслідування та перевіряє можливу причетність інших працівників правоохоронних органів до протиправних дій.

