В формате ВНО: Минобразования возобновляет ГИА для школьников, подробности

Уже с 2026 года начнется апробация заданий и модели ГИА по украинскому языку, литературе и математике.

С 2028 года ученики 9-х классов будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) по этим предметам в формате внешнего независимого оценивания (ВНО). Соответствующий приказ 9 декабря издало Министерство образования и науки Украины.

Согласно приказу, в мае 2028 года выпускники 9 классов будут проходить ГИА по украинскому языку и литературе и математике. В последующие годы в перечень предметов ГИА планируют добавить предметы естественной и гражданско-исторической отраслей, а также иностранные языки.

Для государственной итоговой аттестации создадут специальную образовательную платформу. Задания для аттестации наработает Украинский центр оценивания качества образования.

Уже с 2026 года начнется апробация заданий и модели ГИА по украинскому языку, литературе и математике. В этом примут участие около 2000 выпускников средней школы без специальной платформы. В следующем году к апробации выборочно привлекут 10 тыс. школьников, которые протестируют новую платформу. В 2027-2028 годах такую же апробацию выборочно проведут по исторической, гражданской, естественной отраслям и иностранному языку.

Последний раз государственную итоговую аттестацию выпускники 4, 9 и 11 классов проходили в 2019 году. После этого Верховная Рада отменила этот формат оценивания.

