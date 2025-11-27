Объявлены результаты радиодиктанта-2025: сколько участников написали текст без ошибок
"Суспільне Мовлення" объявило результаты национального радиодиктанта. Из более 11 тысяч участников без единой ошибки текст написали шесть человек.
Имена победителей радиодиктанта 2025 года были объявлены 27 ноября в эфире "Українського Радіо", их опубликовало "Суспільне". Свои тексты на проверку прислали более 11 200 человек из 38 стран мира. Из-за рубежа они в основном поступали по электронной почте, но были и бумажные письма из США, Италии и Бельгии.
По словам председателя комиссии по проверке диктанта Елены Масалитиной, чаще всего участники радиодиктанта-2025 допускали ошибки в употреблении знаков препинания, особенно тире и восклицательного знака. Самым сложным оказалось слово "інтерсіті" — большинство написали его с большой буквы, но комиссия не считала это как ошибку. Также часто участники диктанта писали с ошибками словосочетание "пес Патрон".
Без единой ошибки написали текст шесть человек:
- Голошивец Алина;
- Данилюк Алена;
- Семенов Евгений;
- Сидорук Ольга;
- Шура Галина;
- Щербина Дмитрий.
Одну ошибку допустили одиннадцать участников радиодиктанта:
- Бойко Наталья;
- Бондарь Андрей;
- Войлокова Анжелика;
- Гончарова Диана;
- Зубрицкая Ирина;
- Куприйчук Анна;
- Левченко Оксана;
- Мисишин Руслана;
- Паламарчук Светлана;
- Тесленко Владимир;
- Халявка Дарья.
Радиодиктант-2025 состоялся 27 октября
Традиция писать радиодиктант была основана командой "Українського Радіо" в 2000 году, и с тех пор он стал для украинцев большим ежегодным флешмобом. Он проходит каждый 27 октября, ко Дню украинской письменности и языка.
Автором текста радиодиктанта национального единства 2025 года под названием "Треба жити!" стала украинская писательница Евгения Кузнецова, а читала его актриса и телеведущая Наталья Сумская.
Сразу после написания победительница прошлогоднего радиодиктанта раскритиковала текст Евгении Кузнецовой. Кристина Гоянюк назвала его "глупым" и заявила, что он был "нехорошо прочитан".
Наталья Сумская ответила на критику. В комментарии Фокусу украинская актриса и телеведущая назвала замечания некорректными, а текст — чувственным и рассказывающим о настоящем.
29 октября СМИ рассказывали, что диалектизм "питятко" из радиодиктанта 2025 года стал языковым хитом.