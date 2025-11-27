Оголошено результати радіодиктанту-2025: скільки учасників написали текст без помилок

"Суспільне Мовлення" оголосило результати національного радіодиктанту. З понад 11 тисяч учасників без жодної помилки текст написали шестеро людей.

Імена переможців радіодиктанту 2025 року було оголошено 27 листопада в ефірі "Українського Радіо", їх опублікувало "Суспільне". Свої тексти на перевірку надіслали понад 11 200 людей з 38 країн світу. З-за кордону вони здебільшого надходили електронною поштою, та були й паперові листи зі США, Італії та Бельгії.

За словами голови комісії з перевірки диктанту Олени Масалітіної, найчастіше учасники радіодиктанту-2025 припускалися помилки у вживанні розділових знаків, особливо тире та знаку оклику. Найскладнішим виявилося слово "інтерсіті" — більшість написали його з великої літери, та комісія не рахувала це як помилку. Також часто учасники диктанту писали з помилками словосполучення "пес Патрон".

Без жодної помилки написали текст шестеро людей:

Голошивець Аліна;

Данилюк Альона;

Семенов Євгеній;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитро.

Однієї помилки припустилися одинадцять учасників радіодиктанту:

Бойко Наталія;

Бондар Андрій;

Войлокова Анжеліка;

Гончарова Діана;

Зубрицька Ірина;

Купрійчук Ганна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Світлана;

Тесленко Володимир;

Халявка Дарина.

Радіодиктант-2025 відбувся 27 жовтня

Традиція писати радіодиктант була започаткована командою "Українського Радіо" 2000 року, і відтоді він став для українців великим щорічним флешмобом. Він відбувається кожного 27 жовтня, до Дня української писемності та мови.

Авторкою тексту радіодиктанту національної єдності 2025 року під назвою "Треба жити!" стала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка та телеведуча Наталія Сумська.

Одразу після написання переможниця тогорічного радіодиктанту розкритикувала текст Євгенії Кузнєцової. Христина Гоянюк назвала його "дурнуватим" і заявила, що він був "недобре прочитаний".

Наталія Сумська відповіла на критику. В коментарі Фокусу українська акторка і телеведуча назвала зауваження некоректними, а текст — чуттєвим і таким, що розповідає про сьогодення.

29 жовтня ЗМІ розповідали, що діалектизм "пітятко" з радіодиктанту 2025 року став мовним хітом.