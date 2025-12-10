У форматі ЗНО: Міносвіти відновлює ДПА для школярів, подробиці

Вже з 2026 року почнеться апробація завдань та моделі ДПА з української мови, літератури і математики.

З 2028 року учні 9-х класів проходитимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) з цих предметів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Відповідний наказ 9 грудня видало Міністерство освіти і науки України.

Згідно з наказом, у травні 2028 року випускники 9 класів проходитимуть ДПА з української мови і літератури та математики. У наступні роки до переліку предметів ДПА планують додати предмети природничої та громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.

Для державної підсумкової атестації створять спеціальну освітню платформу. Завдання для атестації напрацює Український центр оцінювання якості освіти.

Вже з 2026 року почнеться апробація завдань та моделі ДПА з української мови, літератури і математики. У цьому візьмуть участь близько 2000 випускників середньої школи без спеціальної платформи. Наступного року до апробації вибірково залучать 10 тис. школярів, які протестують нову платформу. У 2027-2028 роках таку ж апробацію вибірково проведуть з історичної, громадянської, природничої галузей та іноземної мови.

Востаннє державну підсумкову атестацію випускники 4, 9 та 11 класів проходили у 2019 році. Після цього Верховна Рада скасувала цей формат оцінювання.

