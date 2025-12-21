Ударил кастетом: в Киеве курьер разбил лицо отцу блогера Степанца — он раскрыл подробности (фото)

В Киеве несколько дней назад курьер службы Glovo разбил лицо 65-летнему пенсионеру из-за замечания: пострадавшим оказался отец известного блогера Кирилла Степанца. Он рассказал, кто совершил нападение и что было дальше.

История с нападением стала резонансной и правоохранители быстро установили личность, которая совершила нападение на мужчину. Об этом 20 декабря рассказал Кирилл Степанец на своей странице в Facebook.

Полиция Шевченковского района столицы оперативно нашла злоумышленника, также навстречу пошла компания Glovo, где тот работает. После проверки данных и информации с камер видеонаблюдения было подтверждено, что курьер напал на отца Степанца с кастетом, ударив его по лицу.

"Удар действительно был нанесен кастетом", — отметил блогер.

Также Кирилл раскрыл, что нападавшим оказался 20-летний парень из многодетной семьи. Он родом из многодетной семьи и переехал жить в столицу из-за российского вторжения. Имени блогер не указал, однако признался, что отец решил не добиваться наказания для парня.

Відео дня

"Зато отец решил не давать хода делу... Мои родные решили не портить парню судьбу, и сделать такой вот новогодний подарок", — отметил Степанец.

Скриншот | Кирилл Степанец раскрыл подробности нападения на отца

Несмотря на это, нападавшего "взяли на карандаш" в полиции, утверждает блогер. Сам Кирилл признался, что не знает, как бы повел себя на месте отца.

В Киеве курьер ударил кастетом отца блогера Степанца: что известно об инциденте

Инцидент произошел вечером во вторник, 16 декабря. Блогер сообщил на своей странице, что курьер разбил лицо его отцу на Нивках в столице.

Нападение случилось после того, как курьер, ехавший по пешеходной дорожке и едва не сбил мужчину, после чего тот сделал замечание. Тогда парень остановился и в ответ достал кастет и ударил мужчину по лицу.

Скриншот | сообщение Кирилла Степанца о нападении на отца

Ранее украинский блогер Наумович призвал "ПриватБанк" обеспечить ветерана жильем, когда тот столкнулся с унизительным обслуживанием.

Напомним, 28 ноября Татьяна Власова пожаловалась на русскоязычную курьершу, которая привезла ей заказ: оказалось, что она из Узбекистана.