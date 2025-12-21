Ударил кастетом: в Киеве курьер разбил лицо отцу блогера Степанца — он раскрыл подробности (фото)
В Киеве несколько дней назад курьер службы Glovo разбил лицо 65-летнему пенсионеру из-за замечания: пострадавшим оказался отец известного блогера Кирилла Степанца. Он рассказал, кто совершил нападение и что было дальше.
История с нападением стала резонансной и правоохранители быстро установили личность, которая совершила нападение на мужчину. Об этом 20 декабря рассказал Кирилл Степанец на своей странице в Facebook.
Полиция Шевченковского района столицы оперативно нашла злоумышленника, также навстречу пошла компания Glovo, где тот работает. После проверки данных и информации с камер видеонаблюдения было подтверждено, что курьер напал на отца Степанца с кастетом, ударив его по лицу.
"Удар действительно был нанесен кастетом", — отметил блогер.
Также Кирилл раскрыл, что нападавшим оказался 20-летний парень из многодетной семьи. Он родом из многодетной семьи и переехал жить в столицу из-за российского вторжения. Имени блогер не указал, однако признался, что отец решил не добиваться наказания для парня.
"Зато отец решил не давать хода делу... Мои родные решили не портить парню судьбу, и сделать такой вот новогодний подарок", — отметил Степанец.
Несмотря на это, нападавшего "взяли на карандаш" в полиции, утверждает блогер. Сам Кирилл признался, что не знает, как бы повел себя на месте отца.
В Киеве курьер ударил кастетом отца блогера Степанца: что известно об инциденте
Инцидент произошел вечером во вторник, 16 декабря. Блогер сообщил на своей странице, что курьер разбил лицо его отцу на Нивках в столице.
Нападение случилось после того, как курьер, ехавший по пешеходной дорожке и едва не сбил мужчину, после чего тот сделал замечание. Тогда парень остановился и в ответ достал кастет и ударил мужчину по лицу.
