Вдарив кастетом: у Києві кур'єр розбив обличчя батькові блогера Степанця — він розкрив подробиці (фото)

У Києві кілька днів тому кур'єр служби Glovo розбив обличчя 65-річному пенсіонеру через зауваження: постраждалим виявився батько відомого блогера Кирила Степанця. Він розповів, хто скоїв напад та що було далі.

Історія з нападом стала резонасною й правоохоронці швидко встановили особу, яка скоїла напад на чоловіка. Про це 20 грудня розповів Кирило Степанець на своїй сторінці у Facebook.

Поліція Шевченківського району столиці оперативно знайшла зловмисника, також назустріч пішла компанія Glovo, де той працює. Після перевірки даних та інформації з камер відеоспостереження було підтверджено, що кур'єр напав на батька Степанця з кастетом, вдаривши його по обличчі.

"Удар дійсно було заподіяно кастетом", — зазначив блогер.

Також Кирило розкрив, що нападником виявився 20-річний хлопець з багатодітної родини. Він родом з багатодітної родини й переїхав жити у столицю через російське вторгнення. Імені блогер не зазначив, однак зізнався, що батько вирішив не добиватися покарання для хлопця.

"Натомість, батько вирішив не давати ходу справі… Мої рідні вирішили не псувати хлопцю долю, й зробити такий от новорічний подарунок", — зазначив Степанець.

Попри це, нападника "взяли на олівець" у поліції, стверджує блогер. Сам Кирило зізнався, що не знає, як би повівся на місці батька.

Інцидент трапився увечері у вівторок, 16 грудня. Блогер повідомив на своїй сторінці, що кур'єр розбив обличчя його батьку на Нивках у столиці.

Напад трапився після того, як кур'єр, що їхав пішохідною доріжкою і ледь не збив чоловіка, після чого той зробив зауваження. Тоді хлопець зупинився й у відповідь дістав кастет та вдарив чоловіка по обличчю.

