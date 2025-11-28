Українка поскаржилась на російськомовну кур'єрку: виявилось, що та з Узбекистану

Українська письменниця Тетяна Власова з Києва поскаржилась на російськомовну кур’єрку, яка привезла їй замовлення. Жінка попросила працівницю сфери обслуговування перейти на державну мову, однак та знала лише російську, бо родом з Узбекистану.

Історією конфлікту Тетяна Власова поділилась в своїх соціальних мережах. Менш ніж за годину під її дописом у Facebook розгорілась дискусія щодо питання мовної політики в Україні.

"До мене приїхала російськомовна кур’єрка. Цього так давно не траплялось, що я аж розгубилась, почувши в слухавці: "Здравствуйте, я возле вашего дома". Я попросила розмовляти зі мною українською, але кур’єрка відповіла, що приїхала з Узбекистану і української не знає", — пише автокар.

І додає, що не уявляє, як би ця кур’єрка приїхала, приміром, у Німеччину, Польщу чи США — і працювала б там кур’єром, не знаючи мови навіть базово.

Жодного слова українською

"Коли я спустилась забрати посилку, жінка знову привіталася зі мною словом "здравствуйте" і це вже прозвучало трішки як знущання. Жодного слова українською від неї так і не прозвучало, хоча я сказала, що мені це неприємно", — зауважує Власова.

Жінка подзвонила в компанію і попросила більше не відправляти до неї російськомовних кур’єрів, "якщо вже вони працюють із ними, не вимагаючи вивчення бодай базових речень державною мовою".

За її словами, менеджерка вибачилась і пообіцяла навчити своїх кур’єрів української.

"Жоден клієнт не зобов’язаний за замовчуванням знати російську мову. Вивчити кілька основних речень для спілкування з клієнтом державною мовою — це не так уже й складно. Я ж не прошу обговорювати зі мною Канта, ми з кур’єрами чуємо одне від одного лише кілька стандартних фраз. Чому я повинна додатково вимагати, щоб вони були державною мовою? Чесно, це вже дуже втомлює", — підсумовує Тетяна.

Коментарі читачів

Читачі в коментарях почали ділитися своїми думками. Абсолютна більшість підтримує позицію авторки.

"У нас на базарі іноземці-продавці спецій та сухофруктів перейшли на українську значно швидше, ніж їхні колеги українці з сусідніх крамничок. Що ще раз доводить — було б бажання";

"Я — людина ліберальних поглядів, але ви праві – працівники мають вітатися та розмовляти з клієнтами державною мовою. Ну, хоча б привітання ця робітниця мала б вивчити! Було б бажання";

!Власне, це не про неповагу до клієнта, а про недотримання закону. Працюєш у сфері обслуговування — повинен спілкуватися українською. Всі особисті причини то для сім'ї та друзів. Та й приїхала вона явно не вчора, ну не під час же повномасштабки осяяла людину думка гайнути через пів світу до країни, що воює";

"Я думаю, то принципова позиція кур’єрки. Тому що декілька фраз можливо вивчити за 10 хвилин і китайською".

На момент публікації допис Тетяни Власової зібрав майже 700 вподобайок.

