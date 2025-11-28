Украинка пожаловалась на русскоязычную курьершу: оказалось, что та из Узбекистана

Украинская писательница Татьяна Власова из Киева пожаловалась на русскоязычную курьершу, которая привезла ей заказ. Женщина попросила работницу сферы обслуживания перейти на государственный язык, однако та знала только русский, потому что родом из Узбекистана.

Историей конфликта Татьяна Власова поделилась в своих социальных сетях. Менее чем за час под ее постом в Facebook разгорелась дискуссия касательно языковой политики в Украине.

"Ко мне приехала русскоязычная курьерша. Этого так давно не случалось, что я даже растерялась, услышав в трубке: "Здравствуйте, я возле вашего дома". Я попросила разговаривать со мной на украинском, но курьерша ответила, что приехала из Узбекистана и украинского не знает", — пишет автокар.

И добавляет, что не представляет, как бы эта курьерша приехала, например, в Германию, Польшу или США — и работала бы там курьером, не зная языка даже базово.

Відео дня

Ни одного слова на украинском

"Когда я спустилась забрать посылку, женщина снова поздоровалась со мной словом "здравствуйте" и это уже прозвучало немного как издевательство. Ни одного слова на украинском от нее так и не прозвучало, хотя я сказала, что мне это неприятно", — отмечает Власова.

Женщина позвонила в компанию и попросила больше не отправлять к ней русскоязычных курьеров, "если уж они работают с ними, не требуя изучения хотя бы базовых предложений на государственном языке".

Писательница Татьяна Власова Фото: Facebook

По ее словам, менеджер извинилась и пообещала научить своих курьеров украинскому.

"Ни один клиент не обязан по умолчанию знать русский язык. Выучить несколько основных предложений для общения с клиентом на государственном языке — это не так уж и сложно. Я же не прошу обсуждать со мной Канта, мы с курьерами слышим друг от друга лишь несколько стандартных фраз. Почему я должна дополнительно требовать, чтобы они были на государственном языке? Честно, это уже очень утомляет", — заключает Татьяна.

Комментарии читателей

Читатели в комментариях начали делиться своими мыслями. Абсолютное большинство поддерживает позицию автора.

"У нас на базаре иностранцы-продавцы специй и сухофруктов перешли на украинский значительно быстрее, чем их коллеги украинцы из соседних лавочек. Что еще раз доказывает — было бы желание";

"Я — человек либеральных взглядов, но вы правы — работники должны здороваться и разговаривать с клиентами на государственном языке. Ну, хотя бы приветствие эта работница должна была бы выучить! Было бы желание";

Комментарии читателей Фото: Facebook

Собственно, это не о неуважении к клиенту, а о несоблюдении закона. Работаешь в сфере обслуживания — должен общаться на украинском. Все личные причины то для семьи и друзей. И приехала она явно не вчера, ну не во время же полномасштабки осенила человека мысль поехать через полмира в воюющую страну";

"Я думаю, это принципиальная позиция курьера. Потому что несколько фраз можно выучить за 10 минут и на китайском".

На момент публикации сообщение Татьяны Власовой собрало почти 700 лайков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Приходько снова перешла на русский язык.

Надя Дорофеева призналась, что боялась писать песни на украинском.

Не упрямство, а позиция: продюсер Никитин объяснил, почему Сердючка до сих пор поет на русском.