1C, BAS и другие программы запретили в Украине: в Госспецсвязи объяснили, чем они угрожают

В Украине запретили пользоваться бухгалтерскими программами, которые связаны с Россией. Среди них популярные 1С и BAS. Запрет касается государственных учреждений, местных органов власти и важных объектов, потому что такие программы могут представлять угрозу для безопасности страны.

В частности, это стало известно из опубликованного Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины официального списка запрещенных программ и сетевого оборудования. Он нужен, чтобы органы власти знали, что нельзя использовать, и чтобы избегать рисков для государства.

В списке — программы, которые могут иметь скрытые проблемы или их можно использовать для шпионажа. Среди них:

1C: Бухгалтерия 8 для Украины;

1C: Предприятие 8 (Торговля для частных предпринимателей и Комплексный учет для бюджетных учреждений);

1С: Документооборот КОРП для Украины;

BAS Розничная торговля.

Также в Госспецсвязи объясняют, что список будет обновляться, чтобы государственные учреждения могли безопасно планировать закупки. Кроме того, в ведомстве отметили, что ведение списка делается согласно постановлению Кабмина от 22 октября 2025 года № 1335.

"Перечень является динамичным и будет обновляться и дополняться. Его наличие имеет целью упростить процессы закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры. Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Народный депутат Александр Федиенко на своей странице в Telegram пояснил, что в перечень, который обнародовали в Госспецсвязи, входят все бухгалтерские программы, к разработке которых причастна Россия.

"Государственным учреждениям точно запрещено использовать эти программы, как в органам местного самоуправления. Напомню все действия происходят в рамках принятого Закона 4336", — добавил он.

Народный депутат Александр Федиенко говорит о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информации и киберзащиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры", который направлен на комплексное усиление национальной системы кибербезопасности.

Как говорится в пояснительной записке на сайте Верховной Рады, документ предусматривает обновление законодательства в сфере защиты государственных данных, внедрение эффективной системы реагирования на кибератаки и киберугрозы, четкое определение ответственных органов и полномочий, а также повышение уровня защиты объектов критической инфраструктуры. В целом законопроект имеет целью обезопасить государственные информационные ресурсы от кибератак и приблизить украинские стандарты киберзащиты к требованиям Европейского Союза и НАТО.

