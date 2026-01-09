1C, BAS та інші програми заборонили в Україні: у Держспецзв'язку пояснили, чим вони загрожують

В Україні заборонили користуватися бухгалтерськими програмами, які пов’язані з Росією. Серед них популярні 1С та BAS. Заборона стосується державних установ, місцевих органів влади та важливих об’єктів, бо такі програми можуть становити загрозу для безпеки країни.

Зокрема, це стало відомо з опублікованого Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України офіційного списку заборонених програм і мережевого обладнання. Він потрібен, щоб органи влади знали, що не можна використовувати, і щоб уникати ризиків для держави.

У списку – програми, які можуть мати приховані проблеми або їх можна використати для шпигунства. Серед них:

1C: Бухгалтерія 8 для України;

1C: Підприємство 8 (Торгівля для приватних підприємців та Комплексний облік для бюджетних установ);

1С: Документообіг КОРП для України;

BAS Роздрібна торгівля.

Також у Держспецзв’язку пояснюють, що список буде оновлюватися, щоб державні установи могли безпечно планувати закупівлі. Крім того, у відомстві зауважили, що ведення списку робиться згідно з постановою Кабміну від 22 жовтня 2025 року № 1335.

"Перелік є динамічним та буде оновлюватися та доповнюватися. Його наявність має на меті спростити процеси закупівель та управління ризиками для державних установ та об’єктів критичної інфраструктури. Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії РФ",- йдеться в дописі.

Народний депутат Олександр Федієнко на своїй сторінці в Telegram пояснив, що до переліку, який оприлюднили у Держспецзв’язку, входять всі бухгалтерськи програми, до розробки яких дотична Росія.

"Державним установам точно заборонено використовувати ці программи, як в органам місцевого самоврядування.Нагадаю всі дії відбуваються в рамках прийнятого Закону 4336", — додав він.

Народний депутат Олександр Федієнко говорить про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури", який спрямований на комплексне посилення національної системи кібербезпеки.

Як йдеться у пояснювальній записці на сайті Верховної Ради, документ передбачає оновлення законодавства у сфері захисту державних даних, запровадження ефективної системи реагування на кібератаки та кіберзагрози, чітке визначення відповідальних органів і повноважень, а також підвищення рівня захисту об’єктів критичної інфраструктури. Загалом законопроєкт має на меті убезпечити державні інформаційні ресурси від кібератак і наблизити українські стандарти кіберзахисту до вимог Європейського Союзу та НАТО.

