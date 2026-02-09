"Наказал" за пророссийские взгляды: в Одессе военнослужащий ТЦК ограбил пенсионерку

В Одессе военнослужащего территориального центра комплектования приговорили к семи годам заключения за грабеж, который он совершил во время действия военного положения. Как известно, мужчина напал на пожилую женщину прямо на улице, выхватил у нее сумку и скрылся с места происшествия.

Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда Одессы, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как установил суд, событие произошло поздно вечером 26 октября 2025 года на улице Космонавтов. Обвиняемый, который проходил службу по мобилизации и занимал должность стрелка в подразделении охраны, находился вблизи жилого дома, когда заметил незнакомую женщину с сумкой в руке. В этот момент у него возник умысел на открытое хищение имущества.

Воспользовавшись физическим преимуществом, военный подбежал к потерпевшей сзади и резким рывком выхватил сумку. Внутри находились мобильный телефон Samsung, наличные, два фонарика, солнцезащитные очки с диоптриями, кошельки, зонтик, продукты питания и пенсионное удостоверение. Общий размер материального ущерба оценили в 2450 гривен. После нападения мужчина скрылся и впоследствии избавился от похищенных вещей.

Відео дня

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства преступления. Он пояснил, что перед инцидентом разговаривал по телефону со своей девушкой и вспоминал о службе в ТЦК. По его словам, случайная прохожая услышала разговор и начала негативно высказываться в его адрес. Мужчина решил, что женщина придерживается пророссийских взглядов, и решил "проучить" ее.

По версии обвиняемого, он дождался, пока женщина выйдет из магазина, после чего выхватил сумку и пенсионное удостоверение, которое сначала ошибочно принял за российский документ. Когда понял, что удостоверение украинское, забросил его на крышу торгового павильона. Остальные вещи выбросил в мусорный контейнер. Пенсионное удостоверение впоследствии вернули владелице, а потерю другого имущества мужчина компенсировал деньгами.

Потерпевшая на судебное заседание не явилась, но письменно сообщила, что не возражает против рассмотрения дела без ее участия. Она отметила, что материальный ущерб ей возместили, а вопрос наказания она оставляет на усмотрение суда.

Особое внимание суд обратил на уголовное прошлое обвиняемого, поскольку мужчина неоднократно привлекался к ответственности за кражи, незаконный оборот наркотиков, а также был осужден за умышленное убийство. Все предыдущие наказания он отбыл в полном объеме. Однако суд учел искреннее раскаяние подозреваемого, полное признание вины, возмещение потерпевшей, прохождение военной службы и наличие двух малолетних детей. И все же отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

По итогам рассмотрения суд признал военнослужащего виновным в ограблении, совершенном в условиях военного положения, по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили минимальное наказание в пределах санкции статьи — семь лет лишения свободы.

Как говорится в документе, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента провозглашения. До вступления решения в законную силу мера пресечения осужденному не избиралась.

Напомним, что 7 февраля полиция Днепропетровской области задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений местному.

Также Фокус писал, что, по мнению главы Национальной полиции Ивана Выговского, украинцы "минимально" доверяют представителям ТЦК, и это это это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции.