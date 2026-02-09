"Покарав" за проросійські погляди: в Одесі військовослужбовець ТЦК пограбував пенсіонерку

В Одесі військовослужбовця територіального центру комплектування засудили до семи років ув’язнення за грабіж, якй він скоїв під час дії воєнного стану. Як відомо, чоловік напав на літню жінку просто на вулиці, вихопив у неї сумку та зник з місця події.

Про це йдеться у вироку Хаджибейського районного суду Одеси, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, подія сталася пізно ввечері 26 жовтня 2025 року на вулиці Космонавтів. Обвинувачений, який проходив службу за мобілізацією та обіймав посаду стрільця у підрозділі охорони, перебував поблизу житлового будинку, коли помітив незнайому жінку з сумкою в руці. У цей момент у нього виник умисел на відкрите викрадення майна.

Скориставшись фізичною перевагою, військовий підбіг до потерпілої ззаду та різким ривком вихопив сумку. Усередині знаходилися мобільний телефон Samsung, готівка, два ліхтарики, сонцезахисні окуляри з діоптріями, гаманці, зонтик, продукти харчування та пенсійне посвідчення. Загальний розмір матеріальних збитків оцінили у 2450 гривень. Після нападу чоловік утік і згодом позбувся викрадених речей.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та підтвердив обставини злочину. Він пояснив, що перед інцидентом розмовляв телефоном зі своєю дівчиною й згадував про службу в ТЦК. За його словами, випадкова перехожа почула розмову та почала негативно висловлюватися на його адресу. Чоловік вирішив, що жінка дотримується проросійських поглядів, і вирішив "провчити" її.

За версією обвинуваченого, він дочекався, поки жінка вийде з магазину, після чого вихопив сумку та пенсійне посвідчення, яке спочатку помилково сприйняв за російський документ. Коли зрозумів, що посвідчення українське, закинув його на дах торговельного павільйону. Решту речей викинув у сміттєвий контейнер. Пенсійне посвідчення згодом повернули власниці, а втрату іншого майна чоловік компенсував грошима.

Потерпіла на судове засідання не з’явилася, але письмово повідомила, що не заперечує проти розгляду справи без її участі. Вона зазначила, що матеріальні збитки їй відшкодували, а питання покарання вона залишає на розсуд суду.

Окрему увагу суд звернув на кримінальне минуле обвинуваченого, оскільки чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, незаконний обіг наркотиків, а також був засуджений за умисне вбивство. Усі попередні покарання він відбув у повному обсязі. Однак суд врахував щире каяття підозрюваного, повне визнання вини, відшкодування потерпілій, проходження військової служби та наявність двох малолітніх дітей. Та все ж обтяжуючою обставиною став рецидив злочинів.

За підсумками розгляду суд визнав військовослужбовця винним у пограбуванні, вчиненому в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йому призначили мінімальне покарання в межах санкції статті — сім років позбавлення волі.

Як йдеться в документі, вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з моменту проголошення. До набрання рішенням законної сили запобіжний захід засудженому не обирався.

